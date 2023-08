Na 36-kilometrowej pofałdowanej trasie Dygert wyprzedziła tylko o sześć sekund Australijkę Grace Brown oraz o 1.13 Austriaczkę Christinę Schweinberger.

Poza podium znalazły się Holenderki, które wygrywały w latach 2017-2022, z wyjątkiem 2019 roku, gdy zwyciężyła... Dygert. Najlepsza z "Pomarańczowych", triumfatorka Tour de France Demi Vollering zajęła szóstą lokatę. Broniąca tytułu Ellen van Dijk była nieobecna, ponieważ spodziewa się dziecka.

Bezpośrednio za Vollering uplasowała się Skalniak-Sójka, ze stratą 1.38, a druga z biało-czerwonych, Marta Lach była 35.

Dygert, koleżanka klubowa Katarzyny Niewiadomej i Skalniak-Sójki w grupie Canyon-SRAM, wywalczyła w mistrzostwach świata w Szkocji drugi złoty medal. W ubiegłym tygodniu triumfowała na torze w wyścigu indywidualnym na 3 km na dochodzenie.

26-letnia Amerykanka miała bardzo trudną drogę powrotną na kolarski szczyt. W 2020 roku podczas mistrzostw świata w Imoli wypadła z trasy i doznała ciężkich obrażeń.

Potrzebowała kilku operacji, aby wyleczyć rany. Później została zaatakowana przez wirus Epsteina-Barra, który sprawił, że walczyła z ekstremalnym zmęczeniem. Zeszłej jesieni przeszła operację serca, aby wyleczyć częstoskurcze nadkomorowe, nieregularnie szybkie bicie serca. A tej wiosny kolejny wypadek podczas zgrupowania treningowego znów wyrwał ją z roweru.

To, przez co fizycznie musiałam przejść z powodu samej kontuzji, a potem to, przez co musiałam przejść psychicznie – wszystkie osobiste rzeczy, o których nie będę wspominać – sprawiło, że chwilami moje życie nie miało dla mnie znaczenia – mówiła przed mistrzostwami Dygert w wywiadzie dla Associated Press.

Również w czwartek nie czuła się dobrze. Ten tytuł jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Dziś rano nadal byłam trochę chora, bardzo się martwiłam. Wczoraj nie mogłabym stanąć na starcie. Ostatnie dni spędziłam modląc się do Boga, aby udało się to przejść - powiedziała Amerykanka.

Wcześniej rozegrano jazdę indywidualną na czas juniorek, zakończoną zwycięstwem Australijki Felicity Wilson-Haffenden. Martyna Szczęsna zajęła 15. miejsce, a Barbara Cywińska - 20.