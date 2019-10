Dysponujący nieporównywalnie mniejszymi środkami stołeczny klub stanął w jednym rzędzie z takimi globalnymi markami jak Formuła 1, Red Bull, Canal+ czy Gatorade, które zostały wyróżnione w innych kategoriach.

Półtoraminutowy klip, promujący sezon 2019/20, przedstawia koszykarzy Legii na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz trenera drużyny Tane Spaseva w roli dyrygenta.

Traktujemy to jako ogromne wyróżnienie. Pierwszy raz w historii tej nagrody, przyznawanej od 30 lat, otrzymał ją ktoś z Polski. To była dwustronna kooperacja. Pomysł nasz, realizacja - Ekstraklasa Live Parku, który zaproponował zgłoszenie go do międzynarodowego konkursu. Film powstał dzięki wsparciu marki Lotto, partnera strategicznego naszego klubu – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Legii Warszawa Jarosław Jankowski.

Cieszymy się bardzo, że ogrom pracy jaki wszyscy włożyliśmy w tę produkcję został doceniony w taki sposób. Film powstał z pasji, miłości do koszykówki, filmu, produkcji telewizyjnej. Jesteśmy dumni z tego co udało się osiągnąć - powiedział Piotr Jasiński, reżyser filmu promocyjnego, który w Monte Carlo odebrał okolicznościową statuetkę.

Nagroda została przyznana koszykarskiej Legii w szczególnym momencie. Dzień po jej wręczeniu, w środę 23 października, stołeczna drużyna po 48 latach wraca do europejskich rozgrywek, rozpoczynając grę w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA. Pierwszy mecz z Kataja Basket, czołową drużyną Finlandii, rozpocznie się o godz. 20 w hali Torwaru.

Sportel Awards to plebiscyt, którego 30. edycja właśnie została podsumowana. Jednym z członków jury oceniającego nominowane filmy jest słynna rosyjska tyczkarka, Jelena Isinbajewa. Wspólna produkcja sekcji koszykówki Legii Warszawa oraz Ekstraklasa Live Park okazała się lepsza od filmów ze Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii.