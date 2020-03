"Mecz bez fanów na trybunach? Nie, to niemożliwe. Nie gram, jeśli nie ma kibiców, bo właśnie dla nich robię to, co robię. Gram dla kolegów z zespołu i fanów. Właśnie to jest najważniejsze. Mogą robić (władze ligi - PAP) co chcą, ale ja nie zagram w takiej sytuacji" - powiedział James dziennikarzowi AP.

35-letni James, trzykrotny mistrz NBA i trzykrotny MVP rywalizacji o trofeum, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników tej ligi. Kilka dni temu koszulka w której wystąpił w lutowym Meczu Gwiazd w Chicago została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę 630 tys. dolarów.