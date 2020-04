Powodem decyzji jest pandemia koronawirusa.

Państwa, które miały być gospodarzami turniejów 2020 będą miały pierwszeństwo w ubieganiu się o organizację w kolejnej edycji 2021. Pod koniec roku przeprowadzone zostanie losowanie grup do młodzieżowych ME 2021.

Nie odbędą się także mistrzostwa Europy Małych Państw przewidziane w tegorocznym kalendarzu w lipcu i sierpniu.

W Monachium dyskutowano także nad ewentualnymi zmianami w kalendarzu FIBA Europe 2021 z uwagi na przełożenie o rok terminu igrzysk w Tokio. W Europie w roku 2021 mają się odbyć mistrzostwa koszykarek (w czerwcu, gospodarze to Francja i Hiszpania) oraz koszykarzy (we wrześniu, gospodarze to Czechy, Gruzja, Niemcy, Włochy).

Obecnie trwają eliminacje do obydwu imprez. Biorą w nich udział reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Najbliższe mecze zaplanowano na listopad.