Wówczas ma odbyć się głosowanie generalnych menedżerów wszystkich klubów.

"Myślę, że sezon zostanie dokończony w kompleksie Disneya w Orlando. Wciąż jednak pozostaje kilka kwestii do rozstrzygnięcia. Nie wiem czy do wznowionych rozgrywek przystąpią wszystkie drużyny, czy 24, a może jakaś inna liczba. Mam nadzieję, że do połowy lipca zaczniemy grać" - powiedział Lasry.

Być może, wzorem hokejowej NHL, w NBA zrezygnują z dokończenia części zasadniczej cyklu i od razu rozpocznie się faza play off.

Z powodu pandemii spotkania w NBA nie odbywają się od 11 marca. Zespoły zdążyły rozegrać po ok. 65 z 82 meczów sezonu regularnego.