„Rada Przedstawicieli Krajowego Związku Zawodników (NBPA) zatwierdziła dalsze negocjacje z NBA w sprawie scenariusza powrotu do gry z 22 drużynami w celu wznowienia sezonu 2019-20. Do uzgodnienia pozostają jeszcze szczegóły wznowienia rozgrywek" - głosi oświadczenie NBPA.

Projekt wznowienia rywalizacji został przegłosowany przez właścicieli przytłaczającą liczbą głosów 29:1. Sezon został przerwany 11 marca z powodu pandemii koronawirusa po tym, jak u dwóch zawodników Utah Jazz potwierdzono zakażenie.

Liczba 22 drużyn oznacza, że w gronie walczących o mistrzostwo zabraknie ośmiu najgorszych ekip biorąc pod uwagę obydwie konferencje łącznie. Nie będzie więc finalisty z 2019 roku Golden State Warriors, drużyny która zdominowała ligę NBA w ostatnich pięciu latach, gdy meldowała się w finale zdobywając trzykrotnie mistrzowskie pierścienie (2015, 2017, 2018).

Wśród 22 ekip jest osiem najlepszych w tabelach z dnia 11 marca z Konferencji Wschodniej: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors (mistrz), Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets i Orlando Magic oraz Zachodniej: LA Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks i Memphis Grizzlies.

Sześć kolejnych to zespoły, które mają sześć lub mniej zwycięstw niż zespoły z ósmego miejsca, biorąc pod uwagę obydwie konferencje łącznie. To pięć drużyn na Zachodzie: New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings i San Antonio Spurs oraz tylko ze Wschodu – Washington Wizards.

Oprócz Warriors sezon zakończył się także dla Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers oraz Minnesota Timberwolves.

W Orlando, bez udziału publiczności, zespoły zagrają najpierw po osiem spotkań sezonu regularnego. Przewidziano też turniej o miejsce ósme w obydwu konferencjach jeśli różnica zwycięstw między ósmym, a dziewiątym zespołem będzie mniejsza niż cztery.

Po wyłonieniu ośmiu ekip ze Wschodu i Zachodu rozpocznie się runda play off o mistrzostwo ligi NBA. Zawodników i członków sztabu czeka zatem kilka miesięcy w "szklanej bańce" w kompleksie w Orlando.

Protokoły bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa przewidują m.in. nie tylko utrzymywanie dystansu społecznego, ale zakaz opuszczania kompleksu (to samo będzie dotyczyć pracowników Disney World), codzienne badania na obecność koronawirusa. W przypadku wykrycia zakażenia u jednego z graczy zostanie od odizolowany i będzie leczony indywidualnie, a cała drużyna poddana natychmiast testom.

Najważniejsze daty sezonu to, oprócz wznowienia rozgrywek (31 lipca): rozpoczęcie zgrupowań w Orlando – 9-11 lipca, loteria draftu - 25 sierpnia oraz 12 października – ewentualne ostatnie spotkanie wielkiego finału. 15 października odbędzie się draft, a trzy dni później będzie można podpisywać kontrakty.

Nowy sezon 2020/21 może wystartować już na początku grudnia, ale niewykluczone, że nastąpi to w święta Bożego Narodzenia.