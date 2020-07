"Władze Basketball Champions League oficjalnie potwierdziły nasz udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w których zmagania rozpoczniemy od fazy grupowej" - poinformował prezes Startu Arkadiusz Pelczar.

W fazie grupowej, która rozpocznie się 13 października, wystąpią 32 drużyny, podzielone na cztery grupy. 28 zespołów zostało od razu zakwalifikowanych do fazy zasadniczej. O pozostałe cztery wolne miejsca w dwustopniowych kwalifikacjach, które rozpoczną się 15 września, rywalizować będzie 16 klubów, w tym Anwil.

Przydzielając miejsca w fazie grupowej władze FIBA-Europe kierowały się ostateczną klasyfikacją w polskiej ekstraklasie, gdzie w sezonie 2019/20 Start zajął drugie miejsce, za Stelmetem Enea BC Zielona Góra, a Anwil był trzeci.

Losowanie kwalifikacji i grup fazy zasadniczej odbędzie się 15 lipca.

Przerwany z powodu pandemii koronawirusa w marca sezon 2019/20 ma zostać dokończony na przełomie września i października. Zwieńczy go turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów. Sześć drużyn: ERA Nymburk, AEK Ateny, Hapoel Jerozolima, San Pablo Burgos, Turk Telekom Ankara i Casademont Saragossa zdołało już wywalczyć o awans do czołowej ósemki. W dwóch pozostałych parach - JDA Dijon z Niżnym Nowogrodem oraz Iberostar Teneryfa z Filou Ostenda - po dwóch spotkaniach był remis 1-1 i w nich jeden mecz wyłoni uczestników Final Eight.

Polski Cukier Toruń i Anwil Włocławek odpadły w fazie grupowej.