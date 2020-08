Reklama

Konferencja Wschodnia Brooklyn Nets - Toronto Raptors 92:117 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-0 dla Raptors) Philadelphia 76ers - Boston Celtics 94:102 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-0 dla Celtics) Konferencja Zachodnia Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 122:130 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Clippers) Utah Jazz - Denver Nuggets 124:87 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Jazz)

(PAP)

pp/