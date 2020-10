Mecz celną „trójką” rozpoczął Jakub Karolak, ale bardzo szybko do swojej pracy wzięli się włocławianie. Szczególnie aktywny był Ivica Radić, który raz po raz zdobywał kolejne punkty dla Anwilu. Warszawianie w pewnym momencie przegrywali już 5:15, ale końcówka pierwszej kwarty to już lepsza gra stołecznych i strata tylko pięciu punktów do rywala. Zupełnie inne oblicze miały kolejne fragmenty gry - w drugiej kwarcie to Legia dyktowała warunki. Duet Bibbins - Morris sprawił, że podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego dogonili rywala, a następnie zaczęli mu uciekać na coraz większy dystans. Anwil stanął przed wyzwaniem odrobienia strat w wysokości dziesięciu punktów. Włocławianie przegrywali 32:42.

Reklama

Na drugą połowę meczu gospodarze wyszli z nowymi siłami, które sprawiły, że błyskawicznie zniwelowali swoją stratę do zaledwie dwóch punktów. Błyszczał Ivan Almeida, który często wykańczał akcje będąc faulowanym. Legioniści nie zamierzali oddawać prowadzenia i dzięki skutecznym zza łuku Kubie Karolakowi i Justinowi Bibbinsowi znów zbudowali względnie bezpieczną przewagę. Wszystko jednak wskazywało, że losy spotkania rozstrzygać się będą do samego końca. Warszawianie wygrywali tylko 60:53.

Gospodarze chcieli iść za ciosem i zrealizowali swój plan. W kilka minut doprowadzili do remisu, a rzuty wolne Ivana Almeidy wyprowadziły Anwil na minimalne prowadzenie. Zieloni Kanonierzy ponownie zrewanżowali się przeciwnikom, prowadzili 66:62, ale przez następne pięć minut nie zdołali zdobyć ani jednego punktu. Ten słaby moment bezlitośnie wykorzystywali włocławianie zaliczając serię 15:0. To była kluczowa faza spotkania – Legia starała się odrobić straty, ale czasu było już za mało. Anwil wygrał z Legią 86:78.

„Mamy poczucie, że to bardziej my przegraliśmy niż Anwil ten mecz wygrał. Takie przestoje nie mogą nam się zdarzać. Rywal wykorzystał to bezlitośnie i po prostu wygrał. Walczymy dalej, w czwartek zagramy kolejny mecz i na pewno zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć” – powiedział tuż po meczu Dariusz Wyka, podkoszowy Legii Warszawa.

W czwartek, 8 października koszykarze Legii Warszawa zagrają przed własną publicznością z Asseco Arką Gdynia. Początek tego spotkania o 17:35 w hali OSiR Bemowo.

Anwil Włocławek – Legia Warszawa 86:78 (19:14, 13:28, 21:18, 33:18)

Anwil: Ivan Almeida 24, Ivica Radić 23, Deishuan Booker 14, Walerij Lichodiej 12, McKenzie Moore 5, Garlon Green 4, Adrian Bogucki 4, Artur Mielczarek 0, Krzysztof Sulima 0, Wojciech Tomaszewski 0, Adam Piątek -.

Trener: Marcin Woźniak, as. Grzegorz Kożan

Legia: Jamel Morris 26, Justin Bibbins 18, Michał Sokołowski 12, Jakub Karolak 6, Grzegorz Kulka 4, Adam Linowski 3, Grzegorz Kamiński 3, Mariusz Konopatzki 2, Earl Watson 2, Dariusz Wyka 2.

Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski