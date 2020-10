Rywalami biało-czerwonych będą zespoły Izraela i Rumunii. Pierwotnie Polska miała zagrać na wyjeździe z Rumunią (27 listopada), a następnie z Izraelem. W formie turnieju w +bańce+ odbędzie się także kolejna runda eliminacji - w lutym 2021. Na razie nie zostali wyznaczeni gospodarze.

Reklama

„To bardzo dobra informacja, że FIBA znalazła bezpieczne rozwiązanie na dokończenie kwalifikacji do mistrzostw Europy. Najważniejsze jest to, aby reprezentacja rozegrała swoje mecze, ponieważ to jeden z kluczowych etapów przygotowań do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio” - powiedział na stronie federacji prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.

Po pierwszych spotkaniach eliminacji, lutowych, polski zespół z porażką i wygraną zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy A.

Zespół trenera Mike’a Taylora uległ w Gliwicach Izraelowi 71:75, a następnie pokonał sensacyjnie w Saragossie mistrza świata Hiszpanię 80:69. To było pierwsze zwycięstwo nad utytułowanymi rywalami od igrzysk w Monachium w 1972 r.

Eurobasket 2021 odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Kwalifikacje zaplanowano w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada - 1 grudnia 2020 oraz 15-23 lutego 2021.

Do finałów mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwie czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział mają zagwarantowany.(