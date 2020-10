Dla 45-letniego Bjorkgrena będzie to pierwsza samodzielna praca w NBA (prowadził zespoły w niższych ligach).

Przez ostatnie dwa lata pomagał Nickowi Nurse w Toronto (mistrz w sezonie 2018/19), a wcześniej - także przez dwa lata - był trenerem-asystentem w Phoenix Suns.

Warunki wieloletniej umowy nie zostały podane przez klub.

McMillan został zwolniony po tym, jak koszykarze z Indianapolis odpadli w pierwszej rundzie fazy play off ligi NBA, przegrywając w "bańce" koło Orlando na Florydzie z Miami Heat - późniejszym finalistą - 0-4.

W czterech ostatnich sezonach wprowadzał zespół do play off, jego bilans to 183 zwycięstw i 136 porażek, ale w fazie pucharowej tylko 3-16.