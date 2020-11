Amerykanin z polskim miał ostanio kłopoty zdrowotne, które spowodowały, że Herbalife Gran Canaria rozwiązała podpisany latem kontrakt. Slaughter przed tygodniem ponownie dołączył do hiszpańskiej ekipy, ale nie wystąpił na razie w żadnym spotkaniu.

Udział Koszarka stał pod znakiem zapytania po tym, jak pierwszy z testów na koronawirusa przeprowadzonych zgodnie z protokołem medycznym FIBA przed spotkaniami kwalifikacji ME 2022 dał wynik pozytywny. Kolejne wyniki badań były już negatywne. Najbardziej doświadczony zawodnik reprezentacji, który w lutowym meczu z Hiszpanią rozegrał w niej 200. spotkanie, w połowie października przechodził zakażenie koronawirusem, ale wrócił do gry w Zastalu Enea BC Zielona Góra na początku listopada.

Z powołanej wcześniej "17" brakuje też, oprócz Slaughtera, Marcela Ponitki z Zastalu, Aleksandra Dziewy ze Śląska Wrocław i Jakuba Schenka z Kinga Szczecin.

"A.J. Slaughter wybrał spokojny, wolny powrót do koszykówki po problemach zdrowotnych, z którymi mierzył się w ostatnich miesiącach. Szanujemy jego decyzję i wspieramy go. W Energa Basket Lidze rozegrano już 14 kolejek. W polskiej lidze świetnie poradzono sobie ze wszystkimi przeciwnościami oraz niepewnościami związanymi z koronawirusem. Zawodnicy są w formie meczowej, a to będzie nasza przewaga w najbliższych starciach z Rumunią i Izraelem" - powiedział trener Taylor, cytowany na stronie PZKosz.

Koszykarze i sztaby zostaną po przylocie do Walencji poddani izolacji i przejdą ponowne badania na obecność koronawirusa. Pierwszy trening w Hiszpanii zaplanowano na wtorkowe przedpołudnie. Biało-czerwoni zagrają 28 listopada z Rumunią, a dwa dni później z Izraelem.

Z powodu pandemii COVID-19 spotkania mają odbywać się w zamkniętych "bańkach".

Część zespołu poleci do Hiszpanii wraz z trenerem Taylorem, który od kilku dni przebywał w Warszawie. Część dotrze na turniej bezpośrednio ze swoich klubów. Z powodu pandemii nie odbyły się żadne wspólne zajęcia w stolicy.

Po pierwszych spotkaniach eliminacji Polska z bilansem 1-1 zajmuje drugie miejsce w tabeli, prowadzi Izrael (2-0). Zespół trenera Taylora uległ w Gliwicach Izraelowi 71:75, a następnie pokonał sensacyjnie w Saragossie mistrza świata - Hiszpanię 80:69. To było pierwsze zwycięstwo nad tym utytułowanym rywalem od igrzysk w Monachium w 1972 r.

Eurobasket 2021 ma się odbywać od 1 do 18 września w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Kwalifikacje zaplanowano w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada - 1 grudnia 2020 oraz 15-23 lutego 2021.

Do ME awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwa czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział mają zagwarantowany.

Kadra reprezentacji Polski na mecze eliminacji ME w Walencji (kolejno: (klub w sezonie 2020/21, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty) rozgrywający: Łukasz Kolenda Trefl Sopot 21 lat 191 cm 12 36 Łukasz Koszarek Zastal Enea BC Zielona Góra 36 lat 187 cm 200 1205 Kamil Łączyński Pszczółka Start Lublin 31 lat 183 cm 37 99 rzucający: Karol Gruszecki Trefl Sopot 31 lat 196 cm 63 268 Michał Michalak MBC Weissenfels, Niemcy 27 lat 197 cm 13 69 Mateusz Ponitka Zenit St. Petersburg, Rosja 27 lat 198 cm 118 1177 skrzydłowi: Michał Sokołowski De'Longhi Treviso, Włochy 27 lat 196 cm 64 346 Jarosław Zyskowski RETAbet Bilbao, Hiszpania 28 lat 203 cm 2 3 Aaron Cel Polski Cukier Toruń 33 lata 203 cm 81 575 Tomasz Gielo MoraBanc Andora, Hiszpania 27 lat 205 cm 60 312 środkowi: Adam Hrycaniuk Asseco Arka Gdynia 36 lat 206 cm 126 632 Damian Kulig Polski Cukier Toruń 33 lata 206 cm 90 636 Dominik Olejniczak Trefl Sopot 24 lata 213 cm 16 31