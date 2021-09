Zasada ta ma promować młode polskie zawodniczki i rozwijać koszykarki, które mają potencjał i szanse na powołanie do reprezentacji, prowadzonej przez słowackiego trenera Marosa Kovacika. Po raz drugi z rzędu w elicie zabraknie Wisły Kraków, najbardziej utytułowanego klubu (25 złotych medali). Na trybuny, po blisko rocznej przerwie, wracają kibice. Zawodniczki oraz władze klubów mają nadzieję, że fani będą w halach do końca sezonu.

W Energa Basket Lidze Kobiet wystartuje ponownie 11 zespołów, gdyż w czerwcu ,po trzech latach występów, wycofała się z udziału AZS Politechnika Gdańska. Przed rokiem uczyniła to inna ekipa z Trójmiasta - AZS Uniwersytet Gdański.

VBW Arka, która rywalizację na krajowych parkietach łączyć będzie ponownie z występami w Eurolidze (powrót do formuły meczów w grupach ośmiozespołowych, a nie dwóch turniejów jak w minionym sezonie w związku z obostrzeniami pandemicznymi) wzmocniła się pozyskaniem kilku ciekawych zawodniczek. To m.in. środkowe - Amerykanki Megan Gustafson (z Gorzowa Wlkp., latem grała w WNBA w zespole Washington Mystics), która w minionym sezonie miała średnio 20 pkt i 9,1 zbiórek w ekstraklasie i Chorwatka Ana-Marija Begic oraz szwedzka rozgrywająca Klara Lundquist. Pozostały w Arce liderki Australijka Alice Kunek (MVP finałów) i kadrowiczka Marissa Kastanek oraz młode, sprawdzane już w kadrze m.in. utalentowana 19-latka Kamila Borkowska.

Plany gdyniankom będzie chciało pokrzyżować kilka drużyn. Ciekawe składy zbudowano jak zwykle w Polkowicach (choć zespół stracił sponsora CCC i dwie liderki Keishę Hampton i Aaryn Wiley-Ellenberg), Gorzowie Wlkp., a także Bydgoszczy i Lublinie.

Wicemistrz Polski z Dolnego Śląska pozyskał m.in. środkową z przeszłością z WNBA Stephanie Mavungę z Zimbabwe, a ponownie jego barwy reprezentuje Greczynka Artemis Spanou, która w minionym sezonie wywalczyła złoto z Arką, a w 2018 r. mistrzostwo z… CCC. Do zespołu brązowego medalisty PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. wróciła po czterech latach amerykańska skrzydłowa z bośniackim paszportem Courtney Hurt, a wzmocnieniem będą także: kadrowiczka po studiach w USA Anna Makurat, amerykańska rozgrywająca Stella Johnson i rosyjska środkowa Ksenia Tichonienko.

KS Basket 25 Bydgoszcz, także brązowy medalista MP (przyznano medale obydwu drużynom ze względu na brak możliwości rozegrania rywalizacji o trzecie miejsce z powodu zakażeń koronawirusem właśnie w zespole z Bydgoszczy), pozyskał litewską środkową Laurę Miskiniene (z Arki), która nad Brdą grała już dwa lata temu, i reprezentantkę Szwecji Nathalie Fontaine. Trenerzy Piotr i Paweł Kulpeksza z utęsknieniem będą czekać na powrót po kontuzji liderki z minionego sezony Janeesy Jeffery.

Sezon otworzył mecz o Superpuchar w Poznaniu i już w nim gdynianki przekonały się, że rywalki nie zamierzają im ułatwiać walki o trofea. To pierwsze padło bowiem łupem wicemistrza kraju z Polkowic. Zespół trenera Karola Kowalewskiego pokonał Arkę po wyrównanym i zaciętym meczu 77:72.

Po 21 latach do ekstraklasy powraca Polonia Warszawa. Trenera Macieja Gordona oraz klub czeka trudne wyzwanie, by sprostać wymogom najwyższej klasy rozgrywek.

Drużyny walczące w europejskich pucharach mogą mieć w składzie maksymalnie pięć zawodniczek zagranicznych, a pozostałe zespoły - cztery. Zakontraktowanie każdej kolejnej ponad limit wiąże się z wykupieniem dodatkowej licencji.

Zespoły w pierwszym etapie, który rozpocznie się 3 października, walczyć będą systemem "każdy z każdym" mecz i rewanż. Faza zasadnicza potrwa do 3 marca, z przerwą listopadową na mecze reprezentacji w eliminacjach Eurobasketu 2023. Nie będzie natomiast przerwy świąteczno-noworocznej, gdyż 12. kolejka została wyznaczona na 26 grudnia, a 13. rozegrana zostanie trzy dni później. Czołowa ósemka wywalczy awans do fazy play off, zaś pozostałe ekipy zakończą rywalizację. Ostatnia drużyna straci prawo gry w ekstraklasie w kolejnym sezonie.

Pierwsza runda play off - ćwierćfinały (pary utworzą drużyny z miejsc 1-8, 2-7, 3-6 i 4-5) - odbywać się będzie do trzech zwycięstw od 12 do 23 marca. Przegrani zostaną sklasyfikowani na miejscach 5-8 w kolejności lokat zajętych w pierwszym etapie. Zarówno półfinały, jak i finały toczyć się będą do trzech wygranych, zaś mecze o brąz do dwóch. Półfinałowe pojedynki rozpoczną się 26 marca, a zakończą najpóźniej 6 kwietnia. Pierwszy mecz finałowy wyznaczono na 9 kwietnia, a mistrz Polski wyłoniony zostanie najpóźniej 18 kwietnia.