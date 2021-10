Jovanović do Śląska trafił latem 2020 roku. W poprzednim sezonie średnio uzyskiwał 14,3 punktu oraz 5,5 asysty.

Kiedy pojawiła się możliwość zatrudnienia Strahinji, szybko podjęliśmy decyzję, bo to zawodnik przygotowany do sezonu, zna polską ligę, warunki w niej panujące. Jest zawodnikiem głodnym sukcesów. Należy też zauważyć, że jest to młody koszykarz, ciągle się rozwija, więc jak najbardziej do nas pasuje - powiedział trener Legii Wojciech Kamiński cytowany na stronie internetowej klubu.

Po siedmiu kolejkach obecnego sezonu Legia, mająca rozegrany o jeden mecz mniej, z bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.