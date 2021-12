Perm prowadził już w stolicy 49:25 pod koniec drugiej kwarty, a w połowie trzeciej 61:42, a mimo to koszykarze Legii odrobili straty i nawet minimalnie prowadzili 70:69 na trzy i pół minuty przed końcem meczu. Jednak to zespół z Uralu cieszył się ostatecznie z sukcesu. Legioniści przegrali po raz pierwszy w tym sezonie na europejskich parkietach.

Trener Permu Litwin Kazys Maksvytis powiedział na konferencji prasowej, że jego zespół stracił w drugiej części koncentrację przez łatwo uzyskaną, wysoką przewagę w pierwszej połowie i że nie pamięta w swojej karierze szkoleniowca spotkania o takim przebiegu.

W PE FIBA walczyły w sezonie zasadniczym 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do drugiej fazy - także grupowej - awans wywalczyły po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Po dwie najlepsze uzyskają awans do ćwierćfinałów. W minionym sezonie do finału tych rozgrywek dotarł zespół Arged BM Slam Ostrów Wlkp. (obecnie gra w Lidze Mistrzów), ale przegrał w Izraelu z Ironi Ness Ziona 74:82.

Legia w następnej kolejce zmierzy się w Holandii z miejscowym ZZ Leiden, a Trefl czeka wyjazdowe spotkanie z Benfiką Lizbona. Legia w gr. I ma jeszcze niemiecki medi Bayreuth, najlepszą drużynę z gr. A z pierwszego etapu, a zespół z Sopotu w gr. K rumuńską Oradeą.