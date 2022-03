Thompson rozegrał najlepszy mecz od stycznia, gdy powrócił do gry po trwającej dwa i pół roku przerwie spowodowanej kontuzjami. W sobotni wieczór trafił 15 z 24 rzutów z gry, w tym 8 z 14 za trzy punkty. Miał też sześć zbiórek i pięć asyst.

Nigdy nie straciłem pewności siebie. Wiele przeszedłem i sama możliwość bycia tutaj jest dla mnie błogosławieństwem - skomentował 32-letni obrońca, który w sezonie 2019/2020 musiał przerwać karierę najpierw wskutek kontuzji kolana, a następnie ścięgna Achillesa.

Thompson zdobył z "Wojownikami" trzy tytuły mistrzowskie w latach 2015, 2017 i 2018. Inny trzykrotny mistrz i lider drużyny z San Francisco, Stephen Curry, uzyskał tylko osiem punktów. Najwięcej dla "Kozłów" rzucił Grek Giannis Antetokounmpo - 31.

Obie drużyny zajmują drugie miejsca - Warriors w Konferencji Zachodniej, z bilansem 46 zwycięstw i 22 porażek, natomiast Bucks na Wschodzie (42-26).

Prowadzący na Wschodzie zawodnicy Miami Heat (45-24) niespodziewanie ulegli u siebie ekipie Minnesota Timberwolves 104:113. Goście mieli więcej atutów, a dwucyfrowe wyniki strzeleckie uzyskało ośmiu graczy. Kluczowy rzut za trzy punkty oddał Malik Beasley na 49,9 s przed końcową syreną.

Zespół z Minnesoty wygrał siedem z ostatnich ośmiu meczów i w tabeli Konferencji Zachodniej umocnił się na siódmej pozycji (39-30).

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:



Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 101:91

Denver Nuggets - Toronto Raptors 115:127

Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 122:109

Miami Heat - Minnesota Timberwolves 104:113

Portland Trail Blazers - Washington Wizards 127:118

San Antonio Spurs - Indiana Pacers 108:119

Utah Jazz - Sacramento Kings 134:125



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 40 25 .615

2. Boston Celtics 41 27 .603

3. Toronto Raptors 37 30 .552

4. Brooklyn Nets 34 33 .507

5. New York Knicks 28 39 .418



Central Division



1. Milwaukee Bucks 42 26 .618

2. Chicago Bulls 41 26 .612

3. Cleveland Cavaliers 38 29 .567

4. Indiana Pacers 23 45 .338

5. Detroit Pistons 18 49 .269



Southeast Division



1. Miami Heat 45 24 .652

2. Charlotte Hornets 33 35 .485

3. Atlanta Hawks 32 34 .485

4. Washington Wizards 29 37 .439

5. Orlando Magic 18 50 .265



Western Conference



Pacific Division



1. x-Phoenix Suns 53 14 .791

2. Golden State Warriors 46 22 .676

3. Los Angeles Clippers 35 34 .507

4. Los Angeles Lakers 29 37 .439

5. Sacramento Kings 24 45 .348



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 46 22 .676

2. Dallas Mavericks 41 26 .612

3. New Orleans Pelicans 27 40 .403

4. San Antonio Spurs 26 42 .382

5. Houston Rockets 17 50 .254



Northwest Division



1. Utah Jazz 42 25 .627

2. Denver Nuggets 40 28 .588

3. Minnesota Timberwolves 39 30 .565

4. Portland Trail Blazers 26 40 .394

5. Oklahoma City Thunder 20 46 .303



x - zapewniony udział w play off