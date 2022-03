Booker w środowy wieczór był bliski triple-double - zdobył 23 punkty, miał dziewięć asyst i osiem zbiórek. Zespół z Miami też spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Prowadzi w Southeast Division, a z poprzednich 15 meczów wygrał 12. W starciu z Suns nie miał jednak wiele do powiedzenia. Najskuteczniejszy w zespole gospodarzy był Duncan Robinson, który zdobył 22 pkt.

Giannis Antetokounmpo zdobył 43 pkt, a jego Milwaukee Bucks pokonali u siebie Atlanta Hawks 124:115, odnosząc szóste zwycięstwo z rzędu. Goście nie potrafili zatrzymać dwukrotnego MVP ligi, który trafił 15 z 22 rzutów z gry i miał 12 zbiórek. Greka dzielnie wspierali Bobby Portis i Khris Middleton. Pierwszy z nich zdobył 23 pkt i miał 15 zbiórek, a drugi 23 pkt i osiem asyst.

Jeszcze skuteczniejszy od Antetokounmpo był w środę Jayson Tatum. Zdobył 44 pkt dla Boston Celtics, którzy na wyjeździe pokonali Charlotte Hornets 115:101. Miał 16 z 24 udanych rzutów z gry, w tym 6 na 9 za trzy punkty. Ponadto bezbłędnie wykonał wszystkie sześć rzutów osobistych.

Houston Rockets wygrali we własnej hali po dogrywce z Los Angeles Lakers 139:130. Bohaterem meczu był "pierwszoroczniak" Jalen Green, który w czwartej kwarcie i w doliczonym czasie gry zdobył 13 punktów z rzędu. W sumie miał 32, co jest jego rekordowym osiągnięciem. Lakers nie pomogło piąte w tym sezonie triple-double LeBrona Jamesa, który rzucił 23 pkt, miał 14 zbiórek i 12 asyst.

Nie wiedzie się w tym sezonie zespołowi Portland Trail Blazers. Tym razem przegrał na wyjeździe z Utah Jazz aż 85:123. To szósta z rzędu porażka koszykarzy z Portland, w tym piąta różnicą co najmniej 30 punktów. W zespole gospodarzy prym wiódł zdobywca 27 punktów Bojan Bogdanovic.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Boston Celtics 101:115

Detroit Pistons - Chicago Bulls 108:114

Miami Heat - Phoenix Suns 90:111

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 124:115

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 139:130 (po dogrywce)

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 132:102

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 102:108

Dallas Mavericks - New York Knicks 77:107

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 104:119

Sacramento Kings - Denver Nuggets 100:106

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 123:85

Los Angeles Clippers - Washington Wizards 115:109



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 40 24 .625

2. Boston Celtics 40 27 .597

3. Toronto Raptors 35 30 .538

4. Brooklyn Nets 33 33 .500

5. New York Knicks 28 38 .424



Central Division



1. Milwaukee Bucks 42 25 .627

2. Chicago Bulls 40 26 .606

3. Cleveland Cavaliers 38 27 .585

4. Indiana Pacers 22 45 .328

5. Detroit Pistons 18 48 .273



Southeast Division



1. Miami Heat 44 23 .657

2. Charlotte Hornets 32 35 .478

3. Atlanta Hawks 31 34 .477

4. Washington Wizards 29 35 .453

5. Orlando Magic 17 50 .254



Western Conference



Northwest Division



1. Utah Jazz 41 24 .631

2. Denver Nuggets 40 26 .606

3. Minnesota Timberwolves 38 29 .567

4. Portland Trail Blazers 25 40 .385

5. Oklahoma City Thunder 20 46 .303



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 45 22 .672

2. Dallas Mavericks 40 26 .606

3. New Orleans Pelicans 27 39 .409

4. San Antonio Spurs 25 41 .379

5. Houston Rockets 17 49 .258



Pacific Division



1. Phoenix Suns 53 13 .803

2. Golden State Warriors 44 22 .667

3. Los Angeles Clippers 35 33 .515

4. Los Angeles Lakers 28 37 .431

5. Sacramento Kings 24 44 .353