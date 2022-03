73-letni Popovich prowadzi Spurs od 1996 roku. To jedyny zespół, w którym pracował jako główny szkoleniowiec. Pięć razy doprowadził Teksańczyków do mistrzostwa NBA - w 1999, 2003, 2005, 2007 i 2014 roku. Trzykrotnie wybierany był najlepszym trenerem sezonu - w 2003, 2012 i 2014 roku. W dorobku ma też złoty medal ubiegłorocznych igrzysk w Tokio, wywalczony z reprezentacją USA.

Popovich w swoim stylu zignorował osiągnięcie. Zawodnicy przyznali, że przed meczem nie wiedzieli jaka jest stawka. Sam trener wydawał się niewzruszony podczas owacji, jaką kibice sprawili mu w ostatnich sekundach meczu. Do rekordu nie odniósł się też w rozmowie z reporterem.

Wiecie jaki jest Pop. Myślę, że on naprawdę nie dba o takie rzeczy. Wątpię, aby nawet po następnej wygranej chciał o tym mówić. Taki już jest - powiedział austriacki środkowy Spurs Jakob Poeltl.

Popovich do zanotowania 1335 zwycięstw potrzebował 2028 spotkań. Nelson taką samą liczbę wygranych miał w 2398 spotkaniach. Samodzielnym rekordzistą Popovich może zostać już w środę, kiedy jego zespół podejmie Toronto Raptors.

Liderem Spurs w meczu z Lakers był Dejounte Murray, który na swoim koncie zapisał 26 punktów, 10 zbiórek i osiem asyst. "Jeziorowcy" do spotkania przystąpili osłabieni brakiem kontuzjowanych gwiazd - LeBrona Jamesa i Anthony'ego Davisa. Najwięcej punktów - 18 - zdobył dla pokonanych Talen Horton-Taylor.

Lakers z bilansem 28 zwycięstw i 36 porażek zajmują dziewiąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Spurs (25-40) plasują się na 12. pozycji.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Dallas Mavericks - Utah Jazz 111:103

Denver Nuggets - Golden State Warriors 131:124

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 113:110 (po dogr.)

Miami Heat - Houston Rockets 123:106

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 124:81

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 121:106

Sacramento Kings - New York Knicks 115:131

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 117:110



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 40 24 .625

2. Boston Celtics 39 27 .591

3. Toronto Raptors 34 30 .531

4. Brooklyn Nets 32 33 .492

5. New York Knicks 27 38 .415



Central Division



1. Milwaukee Bucks 40 25 .615

2. Chicago Bulls 39 26 .600

3. Cleveland Cavaliers 37 27 .578

4. Indiana Pacers 22 44 .333

5. Detroit Pistons 18 47 .277



Southeast Division



1. Miami Heat 44 22 .667

2. Charlotte Hornets 32 33 .492

3. Atlanta Hawks 31 33 .484

4. Washington Wizards 29 34 .460

5. Orlando Magic 16 49 .246



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 51 13 .797

2. Golden State Warriors 43 22 .662

3. Los Angeles Clippers 34 32 .515

4. Los Angeles Lakers 28 36 .438

5. Sacramento Kings 24 43 .358



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 44 22 .667

2. Dallas Mavericks 40 25 .615

3. New Orleans Pelicans 27 37 .422

4. San Antonio Spurs 25 40 .385

5. Houston Rockets 16 49 .246



Northwest Division



1. Utah Jazz 40 24 .625

2. Denver Nuggets 39 26 .600

3. Minnesota Timberwolves 37 29 .561

4. Portland Trail Blazers 25 39 .391

5. Oklahoma City Thunder 20 44 .313