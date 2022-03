Johnson w ostatniej kwarcie grał jak natchniony. W tej części gry trafił aż dziewięć z 12 prób zza linii 7,24 m. Co ważne ostatnia próba, tuż przed końcową syreną, zakończyła się sukcesem.

Wydawało się, że finałowe sekundy goście mają pod kontrolą. Tymczasem Alec Burks wykorzystał pierwszy rzut wolny. W tym momencie Knicks prowadzili 114:112. Po drugiej próbie piłka odbiła się od obręczy i trafiła do graczy "Słońc". Ostatnia akcja rozegrała się błyskawicznie. Johnson niewiele się namyślał, a po jego trafieniu po widowni rozlała się fala euforii. Bohater miejscowych kibiców zakończył mecz z dorobkiem 38 pkt.

Warto dodać, że Suns po raz 20. z rzędu grali przy komplecie kibiców. Spotkanie w Footprint Center obejrzało 17 071 fanów.

W Chicago doszło do konfrontacji dwóch najlepszych drużyn Central Division. Milwaukee Bucks po zaciętym meczu pokonali Bulls 118:112.

Oba zespoły wciąż mają szansę, aby zasłużyć na miano najlepszej drużyny Konferencji Zachodniej. Co więcej, "Kozły" są na dobrej drodze, aby obronić mistrzowski tytuł NBA. Dla zwycięzców Giannis Antetokounmpo zaliczył 34 punkty i 16 zbiórek. Dzielnie mu wtórował Jrue Holiday, autor 26 punktów.

Nadszedł czas, abyśmy po prostu skoncentrowali się na swojej pracy, grali z dużą agresją, robili to najlepiej jak tylko potrafimy - ocenił Holiday.

W szeregach gospodarzy wyróżniali się Zach LaVine zdobywca 30 punktów i DeMar DeRozan, który był gorszy od niego tylko o punkt. Dla "Byków" była to czwarta kolejna porażka.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Washington Wizards - Atlanta Hawks 114:117

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 101:138

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 112:118

Denver Nuggets - Houston Rockets 116:101

Detroit Pistons - Indiana Pacers 111:106

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 124:90

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 125:119

Phoenix Suns - New York Knicks 115:114

Toronto Raptors - Orlando Magic 97:103



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 38 23 .623

2. Boston Celtics 38 27 .585

3. Toronto Raptors 34 28 .548

4. Brooklyn Nets 32 32 .500

5. New York Knicks 25 37 .403



Central Division



1. Chicago Bulls 39 24 .619

2. Milwaukee Bucks 38 25 .603

3. Cleveland Cavaliers 36 26 .581

4. Indiana Pacers 22 42 .344

5. Detroit Pistons 16 47 .254



Southeast Division



1. Miami Heat 42 22 .656

2. Charlotte Hornets 31 33 .484

3. Atlanta Hawks 30 32 .484

4. Washington Wizards 28 33 .459

5. Orlando Magic 15 48 .238



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 50 12 .806

2. Golden State Warriors 43 20 .683

3. Los Angeles Clippers 34 31 .523

4. Los Angeles Lakers 27 35 .435

5. Sacramento Kings 24 41 .369



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 43 21 .672

2. Dallas Mavericks 38 25 .603

3. New Orleans Pelicans 26 36 .419

4. San Antonio Spurs 24 39 .381

5. Houston Rockets 15 47 .242



Northwest Division



1. Utah Jazz 39 22 .639

2. Denver Nuggets 36 26 .581

3. Minnesota Timberwolves 34 29 .540

4. Portland Trail Blazers 25 37 .403

5. Oklahoma City Thunder 20 42 .323