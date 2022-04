Jest przyznawana od 1996 roku koszykarzom, którzy promują zasady sportowej rywalizacji oraz fair play nie tylko na parkiecie. Jej pierwszym zdobywcą został właśnie Joe Dumars (Detroit Pistons).

Do tej pory trzykrotnie otrzymywali ją Grant Hill (Orlando Magic - 2005, 2008, 2010) i Mike Conley (Memphis Grizzlies/Utah Jazz - 2014, 2016, 2019), a dwukrotnie Jason Kidd, obecnie trener Dallas Mavericks (2012, 2013) oraz Kemba Walker (Charlotte Hornets/New York Knicks - 2017, 2018).

To jedno z tych wyróżnień, o które nie zabiegasz na parkiecie. Najfajniejsze jest to, że moi koledzy z drużyny, ale także zawodnicy przeciwko którym grasz, oddali te głosy. To kim jestem to zasługa rodziców, mojej rodziny, środowiska, kultury i wszystkich wartości, których nauczono mnie, gdy dorastałem. Cieszę się, że teraz mogę inspirować innych do okazywania szacunku wobec rywali i naszej gry. Po prostu trzeba robić swoje, być tym, kim każdy naprawdę jest - powiedział 33-letni Mills, który w latach 2012-2021 występował w San Antonio Spurs, a do Nets przeszedł kilka miesięcy temu.

Mills podczas igrzysk w Tokio 2021 roku pierwszym w historii Australii chorążym reprezentacji - przedstawicielem Aborygenów, rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Urodził się na jednej z wysp w Cieśninie Torresa, leżącej między Australią a Nową Gwineą, administracyjnie należącej do stanu Queensland. W Japonii cieszył się nie tylko z zaszczytu niesienia flagi, ale i zdobycia pierwszego w historii australijskiej koszykówki medalu olimpijskiego - brązu.