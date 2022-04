Goście wygrali w niezwykłych okolicznościach. W regulaminowym czasie gry nie prowadzili nawet przez moment, a w drugiej kwarcie przegrywali już różnicą 17 punktów. Udało im się jednak doprowadzić do dogrywki. W niej ich bohaterem został Joel Embiid, który trafił za trzy punkty na 0,8 s przed końcową syreną.

To była świetna zagrywka. Tobias (Harris - przyp. red.) postawił świetną zasłonę, a Danny (Green) idealnie mi podał. Pozostało tylko wykończyć i cieszę się, że mi się udało - powiedział bohater wieczoru.

W całym meczu kameruński środkowy zapisał na swoim koncie 33 punkty i 13 zbiórek. James Harden dołożył 19 pkt i 10 asyst, ale zabrakło go w dogrywce, bo wcześniej musiał opuścić parkiet za sześć fauli. Wśród pokonanych najlepszy był OG Anunoby - 26 pkt.

Mecz numer cztery odbędzie się w sobotę, również w Toronto.

Sensacja w Milwaukee

Niespodziewanej porażki doznali natomiast broniący tytułu Milwaukee Bucks, którzy we własnej hali ulegli Chicago Bulls 110:114. W serii jest teraz remis 1-1.

"Byki" inicjatywę zaczęły przejmować w drugiej kwarcie. W trzeciej ich prowadzenie sięgnęło 18 punktów i już do końca kontrolowały przebieg gry. Do wygranej poprowadził gości DeMar DeRozan, który zdobył aż 41 punktów, co jest rekordem jego kariery w play-off. Czarnogórzec Nikola Vucevic dołożył 24 pkt i 13 zbiórek.

Liderem Bucks tradycyjnie był Giannis Antetokounmpo, ale jego 33 pkt, 18 zbiórek i dziewięć asyst okazało się niewystarczające.

Dwa kolejne spotkania odbędą się w Chicago; najbliższe już w piątek.

Kłopoty Brooklyn Nets

W połowie drogi do drugiej rundy jest drużyna Boston Celtics, która w szlagierowo zapowiadającej się parze rywalizuje z Brooklyn Nets. Minionej nocy "Celtowie" wygrali 114:107.

Nowojorczycy, choć przystępowali do rozgrywek z trójką wielkich gwiazd Kevinem Durantem, Kyrie Irvingiem i Jamesem Hardenem, to z powodu różnych kłopotów grali przeciętnie i rozstawieni są dopiero z numerem siódmym. Irving stracił większą część sezonu z powodu niezaszczepienia się na COVID-19, a źle czujący się w drużynie Harden został oddany w lutowej wymianie do Philadelphia 76ers.

Smaczku tej rywalizacji dodaje również fakt, że Irving wcześniej był zawodnikiem Celtics. Kibice w bostońskiej hali buczeli za każdym razem, gdy miał w rękach piłkę.

Celtics odwrócili losy spotkania

Pierwszy mecz Celtics wygrali 115:114 po rzucie Jasona Tatuma równo z końcową syreną. Tym razem takiej dramaturgii nie było, ale emocji nie brakowało.

W drugiej kwarcie Nets prowadzili różnicą 17 punktów i wydawało się, że są na dobrej drodze do zwycięstwa. Po przerwie jednak Celtics w dużym stopniu wyłączyli z gry Duranta oraz Irvinga. Do końca meczu obaj trafili już tylko jeden z 17 rzutów z gry i bostończycy odwrócili losy meczu. Ostatecznie, głównie dzięki rzutom wolnym, Durant zgromadził 27 pkt, a Irving tylko dziesięć.

Wykonują świetną robotę, jeśli chodzi o ograniczanie moich możliwości w ofensywie. Muszę sobie z tym jakoś poradzić - przyznał Durant.

Gospodarze natomiast zaprezentowali bardzo zbilansowany atak. Aż siedmiu koszykarzy Celtics zdobyło co najmniej dziesięć punktów, najwięcej - 22 - miał Jaylen Brown. Tatum dołożył 19 pkt i 10 asyst.

To był mecz play-off w starym stylu, w którym wygraną trzeba sobie po prostu wydrzeć - powiedział Tatum.

Mecz numer trzy w sobotę w Nowym Jorku.