W hali Chase Center w San Francisco w obecności kompletu 18 064 widzów zespół "Wojowników" do zwycięstwa poprowadził Curry. Czołowy strzelec ligi, który wrócił do gry dwa dni wcześniej w pierwszym meczu play-off po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy, ponownie rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Przebywał na parkiecie niespełna 23 minuty i zdobył 34 punkty (7/7 za dwa, 5/10 za trzy punkty, 5/7 z wolnych). W historii NBA żaden zawodnik nie zdobył więcej niż 30 punktów, przebywając na parkiecie 23 minuty.

Nie zdziwiło mnie to, ponieważ prowadząc Stepha oglądam to od dawna. Nigdy tak naprawdę nie jesteś zaskoczony, kiedy on ma taki wybuch. Wspaniale jest to zobaczyć - skomentował trener Golden State Steve Kerr.

Lidera gospodarzy mocno wsparli Jordan Poole - 29 pkt i osiem asyst oraz Klay Thompson - 21. W zespole gości wyróżnił się serbski środkowy Nikola Jokic - 26 pkt i 11 zb., który jednak nie grał w ostatnich siedmiu minutach meczu, gdyż po drugim faulu technicznym został usunięty z boiska.

Obydwa spotkania z Nuggets zespół z Kalifornii wygrał średnią różnicą 18 pkt.

Jubileuszowa wygrana Doca Riversa

W Filadelfii Kameruńczyk Joel Embiid zdobył dla gospodarzy 31 pkt i 11 zb., Tyrese Maxey dodał 23, dziewięć zbiórek i osiem asyst, Tobias Harris - 20 i 10 zb., a James Harden - 14 pkt. Dla coacha "Szóstek" Doca Riversa było to 100. zwycięstwo w karierze w fazie play-off.

Liderami jedynej w lidze ekipy z Kanady byli Brytyjczyk OG Anunoby - 26 pkt, Fred VanVleet i Kameruńczyk Pascal Siakam - po 20. Ten drugi miał także 10 zbiórek.

Mavericks dali radę bez Doncica

W trzecim poniedziałkowym spotkaniu pierwszej rundy play-off Dallas Mavericks zwyciężyli na własnym parkiecie Utah Jazz 110:104 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1.

Bohaterem meczu w Dallas był Jalen Brunson, który pod nieobecność kontuzjowanego Słoweńca Luki Doncica uzyskał dla gospodarzy 41 punktów (9/15 za dwa, 6/10 za trzy, 5/7 z wolnych). Wspierał go wchodzący z ławki Niemiec Maxi Kleber, który zdobył 25 pkt, trafiając osiem z 11 rzutów z dystansu. W całym spotkaniu gospodarze umieścili w koszu 22 z 47 takich prób.

Najlepszymi strzelcami "Jazzmanów" byli Donovan Mitchell - 34, Chorwat Bojan Bogdanovic - 25 i Jordan Clarkson - 21.

Na wszystkich etapach play-off ligi NBA rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań. Mecze numer trzy i cztery odbędą się teraz w halach drużyn grających w dwóch pierwszych na wyjeździe.