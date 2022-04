Polki trenujące od poniedziałku w Warszawie pojadą do Niemiec w piątek w 11-osobowym składzie. Trenerka Karolina Szlachta chce sprawdzić jak największą liczbę zawodniczek, w tym kilka z kadry 3x3 U-23 (m.in. 20-letnią Aleksandrę Pszczolarską z Energi Toruń czy 22-letnią Aleksandrę Zięmborską z mistrza Polski BC Polkowice), prowadzonej przez byłą koszykarkę, olimpijkę z Sydney Edytę Koryznę.

Reklama

Turniej w ośrodku sportowym Bundeswehry

Turniej odbędzie się w Warendorfie w Nadrenii Północnej-Westfalii, który jest jednym z ośrodków sportowych niemieckiej armii - Bundeswehra jest bowiem sponsorem niemieckiej kadry 3x3.

Dostałyśmy możliwość wystawienia trzech zespołów, z czego bardzo się cieszę, bo to świetna szansa na sprawdzenie wielu zawodniczek. Nie będzie z nami tylko Klaudii Gertchen (BC Polkowice), która trenuje na razie indywidualnie, gdyż po sezonie w ekstraklasie miała zabieg stopy i potrzeba czasu, by wszystko się zagoiło. Zakładam, że na kolejnym zgrupowaniu, na początku maja w Pruszkowie, Klaudia będzie już z nami trenowała na sto procent - powiedziała Szlachta.

Reklama

Po powrocie z Niemiec biało-czerwone czeka konsultacja w Pruszkowie (5-8 maja), następnie zgrupowanie w Giżycku (12-15 maja), gdzie być może dojdzie do meczów towarzyskich z Litwą lub Łotwą, a być może Polki pojadą z Mazur na mecze z Litwinkami czy Łotyszkami. 18-22 maja zarówno seniorska, jak i młodzieżowa kadra U-23, wezmą natomiast udział w turnieju FIBA rangi Quest.

Polki wystartują w elicie?

Reprezentacja zgłosiła akces do turniejów najwyższej rangi, tj. World Series FIBA. Na razie do kalendarza 3x3 koszykarek wpisano pięć imprez (niewykluczone, że kolejne odbędą się za oceanem w Kanadzie): Tel Awiw pod koniec maja, francuskie Poitiers oraz dwie w Mongolii, a także finałowy turniej, wieńczący sezon we wrześniu w Konstancy. Polki zajmują wysokie - trzecie miejsce w rankingu FIBA, więc mogą być w zasadzie pewne startu w elicie.

Reklama

FIBA dokonuje selekcji drużyn do World Series - nam się jeszcze nie zdarzyło, by nasze zgłoszenie zostało odrzucone. W ubiegłym roku FIBA, biorąc pod uwagę wyniki, zaprosiła reprezentację Polski na jeden z turniejów tej najwyższej rangi i pokryła koszty uczestnictwa - podkreśliła Szlachta.

Jedna rzecz martwi trenerkę reprezentacji

Eliminacje ME, w których zagrają biało-czerwone, odbędą się w rumuńskiej Konstancy w dniach 4-6 czerwca (drugim gospodarzem eliminacji jest Izrael). Miesiąc przed tym turniejem Szlachta wraz z Koryzną, która jest jej asystentką w kadrze seniorskiej, będzie musiała zgłosić nazwiska sześciu zawodniczek do FIBA i z tego grona wybrać czwórkę na eliminacje, a następnie MŚ w Antwerpii.

Jedyne co mnie martwi to fakt, że być może nawet do połowy maja nie będziemy trenować w komplecie. Jedna z podstawowych zawodniczek Marzena Marciniak występuje w pierwszoligowym Iodica TopMarket MKS Pruszków, zespole który walczy w półfinałach play-off i ma szanse na grę w decydującej fazie. Wybór wąskiej reprezentacji z tak szerokiej kadry zawsze jest trudny, choć oczywiście pewną wizję drużyny mam w głowie - dodała.

Polki w finałach MŚ w Antwerpii zagrają w grupie C z gospodarzem Belgią (39. miejsce w rankingu) oraz Mongolią (7.), Egiptem (13.) i Dominikaną (22.). Lider wywalczy bezpośredni awans do ćwierćfinałów, a zespoły z miejsc 2-3 uzyskają prawo gry w barażach. Biało-czerwone w czempionacie globu startowały tylko raz - w 2016 r. i zajęły 13. miejsce.

Skład szerokiej reprezentacji 3x3 (kluby z sezonu 2021/22):

Agata Dobrowolska (VBW Arka Gdynia), Martyna Leszczyńska, Marta Mistygacz, Anna Pawłowska, Weronika Preihs, Klaudia Sosnowska (wszystkie SKK Polonia Warszawa), Aldona Morawiec (TKH Hanower), Karolina Podkańska, Aleksandra Pszczolarska (obydwie Energa Toruń), Aleksandra Zięmborska, Bożena Puter, Klaudia Gertchen (wszystkie BC Polkowice).