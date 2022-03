W finale biało-czerwoni pokonali Belgów dzięki rzutowi z dystansu kapitana Przemysława Zamojskiego. Tym samym Lotto 3x3 Team zrewanżował się drużynie Antwerpia za porażkę w Zurychu w fazie grupowej (14:15).

Oprócz porażki Polacy pokonali w grupie dwa szwajcarskie zespoły, a w półfinale turnieju Firstcaution 3x3 Trophy byli lepsi od drużyny Duesseldorf (Niemcy) 22:19.

Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu LOTTO 3x3 Team! Pokazali ogromny charakter i zaangażowanie. Widać, że to co trenowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy poskutkowało. Jest chemia w zespole. Tworzą (zawodnicy - przyp. red.) kolektyw, a to będzie największą siłą LOTTO 3x3 Team w tym sezonie - powiedział cytowany na stronie federacji trener Piotr Renkiel.

31 marca zespół Lotto 3x3 weźmie udział w turnieju w Dubaju.

Celem drużyny trenera Renkiela w tym sezonie jest uzbieranie jak największej liczby punktów z mniejszych turniejów, by dostać się do systemu rankingowego FIBA 3x3 (Top 20), co pozwala na uzyskanie zaproszeń do Challengerów oraz udział w zawodach z cyklu World Tour, który w tym roku obejmuje rekordową liczbę turniejów - 13.