Ekipa z Gorzowa Wlkp. o finał zagra z najlepszą drużyną sezonu zasadniczego i wicemistrzem kraju - BC Polkowice, a Pszczółka z broniącą tytułu VBW Arką Gdynia (trzecia lokata w tabeli).

Reklama

Lublinianki, drugie po sezonie zasadniczym, nigdy nie walczyły jeszcze w finale MP, zaś gorzowianki trzy razy - zdobywając srebro w 2009, 2010 i 2019 r.

Zespół z Polkowic, trzykrotny mistrz kraju (2013, 2018-19), dwa razy w tym sezonie był lepszy od ekipy z Gorzowa Wlkp., zaś w rywalizacji Pszczółki z Arką jest w obecnych rozgrywkach remis.

Przewagę własnego parkietu w rywalizacji play off do trzech zwycięstw, która rozpoczyna się w sobotę, mają drużyny z Polkowic i Lublina. To oznacza, że przed własną publicznością (choć zawodniczki Pszczółki nie będą grać w swej klubowej hali w Lublinie) drużyny te rozegrają dwa pierwsze mecze i ewentualne piąte, decydujące spotkanie.

Reklama