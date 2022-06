Griner została aresztowana na moskiewskim lotnisku 17 lutego, kiedy przeszukanie jej bagażu miało ujawnić wiele wkładów do e-papierosów z olejem z konopi indyjskich. Grozi jej do 10 lat więzienia. W zeszłym tygodniu jej areszt tymczasowy przedłużono do 2 lipca.

Reklama

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał przez telefon w środę wieczorem z Cherelle Griner, żoną dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej, oświadczył wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu, nie podając szczegółów na temat treści rozmowy.

We wtorek Departament Stanu poinformował, że Griner nie mogła rozmawiać z żoną w weekend zgodnie z planem z powodu problemów logistycznych, które zostały spotęgowane przez rosyjskie ograniczenia dotyczące działalności ambasady USA w Moskwie.

Rząd bada wszystkie możliwości uwolnienia Griner

Reklama

Czterdzieści grup działających w USA na rzecz praw człowieka, skupionych wokół tej sprawy, przyznało, że doceniają wysiłki administracji Bidena, które obejmowały uznanie 31-latki jako „niesłusznie zatrzymanej” w maju i wyznaczenie dyplomatów do pracy na rzecz jej uwolnienia. Organizacje oświadczyły, że trzeba jednak zrobić zdecydowanie więcej.

Reklama

Rząd USA przyznał, że Brittney jest zasadniczo politycznym zakładnikiem, klasyfikując ją jako niesłusznie zatrzymaną. Nalegamy, aby prezydent USA zawarł umowę, aby natychmiast i bezpiecznie sprowadzić Brittney do domu - napisały te organizacje w liście do Bidena i wiceprezydent Kamali Harris.

Adrienne Watson, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała agencji Reuters, że rząd bada wszystkie możliwości uwolnienia Griner.

Griner wracała z USA do Rosji

Do zatrzymania Amerykanki doszło jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy zawodniczka wracała z Nowego Jorku do rosyjskiego klubu UMMC Jekaterynburg, w którym występuje od 2015 roku.

31-letnia koszykarka z uralskim zespołem czterokrotnie (2016, 2018-19, 2021) triumfowała w Eurolidze. W 2014 roku z Phoenix Mercury została mistrzynią WNBA. Jest mistrzynią olimpijską 2016 i 2020, a także mistrzynią ligi akademickiej NCAA z 2012 roku.