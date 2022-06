W barwach klubu z Zielonej Góry pochodzący z Teksasu koszykarz miał średnio 17 punktów, 8 zbiórek i 2 asysty. Z Zastalem wywalczył Superpuchar i Puchar Polski oraz wicemisrzostwo kraju.

Reklama

Minione rozgrywki spędził w zespole Fortitudo Bolonia w lidze włoskiej. W 26 meczach notował średnio 8,3 pkt i 5,2 zb.

Geoffrey jest zawodnikiem, którego bardzo chcieliśmy u siebie mieć. Ma doświadczenie w Polsce, wie jak się tu gra. To center potrafiący zagrać tyłem do kosza – da nam dużo więcej możliwości ofensywnych niż miało to miejsce w minionym sezonie. Mocno zabiegaliśmy o to, by znalazł się w naszej drużynie – powiedział trener Wojciech Kamiński.

Amerykanin występował także w lidze niemieckiej, francuskiej, zdobył ponadto mistrzostwo Kazachstanu w 2019 roku z BC Astana.

Reklama

Ważne umowy ze stołecznym klubem z poprzedniego sezonu mają: Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński, Jakub Sadowski i Szymon Kołakowski. Początek przygotowań do nowego sezonu sztab szkoleniowy Legii zaplanował na 9 sierpnia.

W sezonie 2022/23 "Zieloni Kanonierzy" rozgrywki Energa Basket Ligi łączyć będzie z występami w fazie grupowej Ligi Mistrzów.