Chcę przyznać się do zarzutów - powiedziała w sądzie utytułowana zawodniczka, podkreślając, że nie chciała złamać prawa.

Spieszyłam się podczas pakowania, a naboje przypadkowo trafiły do mojej torby - powiedziała, wyjaśniając obecność płynu na bazie konopi w swoim bagażu.

Następna rozprawa sądowa została wyznaczona na 14 lipca.

List z prośbą o pomoc do Joe Bidena

Kilka dni temu Griner napisała list do prezydenta USA Joe Bidena z prośbą o pomoc.

31-letnia koszykarka została aresztowana 17 lutego, gdy podczas kontroli na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo w jej bagażu znaleziono wkłady do e-papierosów, które miały zawierać płyn z olejkiem haszyszowym. Do zatrzymania doszło kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy Amerykanka wracała z Nowego Jorku do swojego rosyjskiego klubu UMMC Jekaterynburg, w którym występuje od 2015 roku. W podmoskiewskich Chimkach rozpoczął się niedawno jej proces.

Departament Stanu uznał Griner za niesłusznie zatrzymaną i przekazał nadzór nad jej sprawą specjalnemu wysłannikowi prezydenta ds. zakładników - faktycznie głównemu negocjatorowi rządu USA.