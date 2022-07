Wcześniej było wiadomym, że biało-czerwoni walczyć będą z Chorwatami (decydowało kryterium łączenia grup z eliminacji MŚ). Polska zajmuje w rankingu FIBA 13. lokatę, a Chorwacja 21. Dolosowane ekipy to lider gr. A pierwszej fazy prekwalifikacji - Austria (bilans 5-1, 61. miejsce w rankingu FIBA) oraz wicelider tej grupy - Szwajcaria (bilans 4-2, 60. miejsce w rankingu FIBA).

Pierwszy mecz Polacy rozegrają 25 lub 26 sierpnia. Tydzień później rywalizować będą w Pradze w mistrzostwach Starego Kontynentu (przeniesionych z powodu pandemii COVID-19 z 2021 roku).

W drugim etapie prekwalifikacji ME 2025 zagra 12 zespołów - sześć, które odpadły w pierwszej rundzie eliminacji MŚ 2023: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia Płn., Portugalia i Słowacja oraz sześć zwycięskich z pierwszego etapu preeliminacji ME 2025: Austria, Cypr, Dania, Rumunia, Szwajcaria i Norwegia. 12 drużyn utworzy trzy czterozespołowe grupy i tylko zwycięzca każdej z nich oraz Cypr (jako jeden z gospodarzy Eurobasketu) zakwalifikuje się bezpośrednio do właściwych eliminacji ME 2025.

Mecze w drugim etapie prekwalifikacji ME 2025, z udziałem Polaków, będą rozgrywane w trzech "okienkach": 25-28 sierpnia i 10-13 listopada 2022 oraz 23-26 lutego 2023. Zespoły, które nie zdobędą awansu w drugiej fazie prekwalifikacji, będą miały ostatnią szansę na zagwarantowanie sobie udziału w eliminacjach ME 2025 w sierpniu 2023 r. Z grona 12 drużyn ostatnie "bilety" zdobędą cztery. Właściwe kwalifikacje ME 2025 rozpoczną się w listopadzie 2023.

Po pierwszych, sierpniowych meczach prekwalifikacji, Polaków czeka praktycznie od razu walka ze zdecydowanie silniejszymi zespołami w Eurobaskecie (1-18 września). Ich rywalami w grupie D w Pradze będą: Czesi, Finowie, Serbowie, Holendrzy i Izraelczycy. Wszystkie te reprezentacje zakwalifikowały się do drugiego etapu eliminacji MŚ. Polacy prowadzeni przez trenera Igora Milicica zajęli czwarte, ostatnie miejsce w gr. D z bilansem 2-4. Zadecydował o tym niekorzystny, bezpośredni bilans meczów z Estonią - w Tallinnie Polacy przegrali 71:75, a w Lublinie pokonali rywala tylko 70:68.