O końcowej fazie rozmów ateńskiego klubu z Ponitką napisał w środę grecki portal sport24.gr, dodając, że zainteresowany pozyskaniem Polaka jest także mistrz Euroligi Anadolu Efes Stambuł. Natomiast portal eurobasket.com podał, że "Zielone Koniczynki" uzgodniły już warunki umowy z Polakiem.

Ponitka po tym, jak w marcu udało mu się rozwiązać umowę z euroligowym Zenitem Sankt Petersburg, nie grał i nie miał pracodawcy. Umowę z włoskim klubem podpisał przed Eurobasketem, gdyż nie dostał żadnej interesującej go oferty właśnie z Euroligi.

W mistrzostwach Europy poprowadził zespół do czwartego miejsca - miał średnio 13,4 punktów, 5,3 zbiórek i 5,7 asyst (zamykał w tej ostatniej klasyfikacji pierwszą dziesiątkę). Najlepszy mecz rozegrał w ćwierćfinale, gdy Polska sensacyjnie pokonała broniącą tytułu Słowenią 90:87 - uzyskał trzecie w historii Eurobasketu triple-dobule - 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst.

Panathinaikos to jeden z najbardziej utytułowanych klubów Euroligi - sześciokrotny jej triumfator (1996, 2000, 2002, 2007, 2009 i 2011). W minionym sezonie z bilansem 9-19 nie zakwalifikował się do play off.

W lidze greckiej zdobył 39 mistrzowskich tytułów, ale w ostatnim finale przegrał z Olympiakosem Pireus. Po tych niepowodzeniach władze klubu dokonały zmian zatrudniając na stanowisku trenera Czarnogórca Dejana Radonijca.