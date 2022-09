Według portalu bhbasket.ba Luka Doncic i jego koledzy z drużyny narodowej w nocy przed meczem z biało-czerwonymi zorganizowali sobie libację alkoholową. Trunki lały się do samego rana. Reprezentanci Słowenii "pić" mieli aż do godziny piątej. Kilkanaście godzin później musieli wyjść na parkiet i zmierzyć się z Polakami. Według mediów zrobili to na kacu.

Efekt wszyscy znamy. Słoweńcy przegrali 87:90 i odpadli z dalszej rywalizacji. Według informacji bhbasket.ba kierownictwo reprezentacji wiedziało o zaistniałej sytuacja, ale sprawa została zamieciona pod dywan.