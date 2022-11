Polska, która sensacyjnie zajęła czwarte miejsce w Eurobaskecie (ekipa Igora Milicica przegrała z Niemcami o brąz 69:82) zajmuje 14. miejsce na świecie i 10. na Starym Kontynencie (591,3 pkt). W 2019 roku w mundialu w Chinach biało-czerwoni zajęli ósmą lokatę prowadzeni przez Amerykanina Mike'a Taylora i po nim reprezentacja plasowała się na 13. miejscu w świecie i 10. w Europie.

Hiszpanie wygrali z Francuzami w finale ME w Berlinie 88:76, mimo że to wicemistrzowie olimpijscy byli faworytami w starciu z odmłodzoną drużyną trenera Sergio Scariolo. To czwarte złoto Stargo Kontynentu Scariolo wywalczone z koszykarzami Hiszpanii - wcześniej cieszył się z mistrzostwa w roku 2009 w Katowicach, w 2011 w Kownie i 2015 w Lille. Włoch jest także mistrzem świata (2019) oraz mistrzem NBA jako asystent z Toronto Raptors (2019). Hiszpanie na IO w Tokio odpadli w 1/4 finału z Amerykanami, ale i to dało im punkty do rankingu, w którym zgromadzili 758,6 i wyprzedzili zespół USA o ponad punkt.

Amerykanie, którzy przewodzili stawce męskich zespołów od 2010 r., zdobyli mistrzostwo olimpijskie w 2021, ale mniej punktów dostarczyły im MŚ - byli na siódmym miejscu po wygranej z Polską, oraz na trzecim w mistrzostwach Ameryk. Zgromadzili w sumie 757,5 pkt.