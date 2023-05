Koszykarze Los Angeles Lakers pokonali Golden State Warriors 104:101, a zespół Miami Heat wygrał z New York Knicks 109:101 w drugiej rundzie play off ligi NBA. Obydwaj zwycięzcy są krok od awansu do kolejnej fazy. W rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1.

Nieoczekiwanym bohaterem Lakers był rezerwowy Lonnie Walker. 24-latek w czwartej kwarcie zdobył aż 15 punktów. To prawie tyle co cała drużyna Warriors (17). To właśnie w dużej mierze dzięki jego skuteczności "Jeziorowcy" z nawiązką odrobili siedmiopunktową stratę, z którą zaczynali ostatnią część gry. Reklama To najwspanialsze uczucie, jakie możesz sobie wyobrazić. Jako dziecko marzysz o rozgrywaniu takich meczów - powiedział Walker, który trafił sześć z dziewięciu rzutów z gry i oba wolne w ostatnich sekundach. Phoenix Suns i Philadelphia 76ers wyrównali stan rywalizacji Zobacz również Reklama Najskuteczniejszym graczem Lakers był LeBron James - 27 pkt i dziewięć zbiórek. Anthony Davis dołożył 23 pkt i 15 zbiórek. Wśród obrońców tytułu najlepszy był Stephen Curry, który uzyskał triple-double. Złożyło się na nie 31 pkt, 14 asyst i 10 zbiórek. Curry zawiódł jednak w kluczowym momencie. W ostatniej minucie miał dwie okazje, aby wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, ale oba rzuty spudłował. Znacznie mnie emocji było w Miami. Goście tylko na moment prowadzili jednym punktem w pierwszej kwarcie. Później cały czas utrzymywała się przewaga Heat, która chwilami sięgała 11 punktów. Heat zdarzały się słabsze fragmenty, jak na początku czwartej kwarty, gdy spudłowali 12 z 15 rzutów, ale Knicks nie potrafili tego wykorzystać. Reklama Gospodarzy do wygranej poprowadził Jimmy Butler - 27 pkt i 10 asyst. Solidne wsparcie zapewnił mu Bam Adebayo - 23 pkt i 13 zbiórek. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Jalen Brunson - 32 pkt i 11 asyst. Spotkania numer pięć w tych parach odbędą się w środę w San Francisco i w Nowym Jorku. Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję