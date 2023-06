Morant został recydywista, gdyż w marcu za incydent z bronią w klubie ze striptizem otrzymał karę ośmiu spotkań w zawieszeniu. Tym razem odpocznie od koszykówki dłużej. Nie będzie mógł występować w pierwszych 25 meczach sezonu 2023/2024 bez prawa wynagrodzenia. Nie będzie mógł również brać udziału w meczach przedsezonowych.

To alarmujące i niepokojące zachowanie. Szczególnie niepokojąca jest możliwość naśladowania postępowania Ja przez innych młodych ludzi. W tych okolicznościach uważamy, że zawieszenie na 25 meczów jest właściwe i jasno pokazuje, że angażowanie się w lekkomyślne i nieodpowiedzialne zachowanie z bronią nie będzie tolerowane – oznajmił komisarz ligi Adam Silver.

NBA w oświadczeniu stwierdziła, że skoro Morant przy okazji pierwszego incydentu zapewniał, że taka sytuacja już się nie powtórzy, to teraz w ramach kary będą pewne warunki do spełnienia, zanim zostanie on dopuszczony do powrotu na parkiet. 23-latek będzie musiał wziąć udział w specjalnym programie we współpracy z ligą.