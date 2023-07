Kiedyś to inni "zabijali się", by zrobić sobie fotkę z Britney Spears. Teraz to była gwiazda pop musi ustawiać się w kolejce do zdjęcia ze znanymi i popularnymi. Ostatnio nie skończyło się to dla niej dobrze.

Spears spędzała wieczór razem z mężem w restauracji Catch w hotelu Aria w Las Vegas. W tym samym czasie w lokalu pojawił się Victor Wembanyama. 19-letni Francuz niedawno został wybrany z numerem "1" w drafcie do NBA i z miejsca stał się gwiazdą najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. Reklama Piosenkarka chciała wykorzystać okazję i zrobić sobie zdjęcie z koszykarzem. Skończyło się to dla niej fatalnie. Spears podeszła do Wembanyamy i klepnęła go w plecy, by zwrócić na siebie jego uwagę. W tym momencie zareagował ochroniarz sportowca. Spoliczkował 41-latkę tak mocno, że ta upadła na podłogę. Ochroniarz przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc się, że starał się zapewnić bezpieczeństwo swojemu klientowi. Spears przyjęła przeprosiny, ale sprawę zgłosiła na policję.