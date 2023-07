Od dłuższego czasu spekulowano, że 74-letni trener pożegna się z ekipą z Teksasu, jednak po tym, jak trafił do niej utalentowany 19-letni Francuz Victor Wembanyama, Popovich zdecydował się zostać w Spurs.

Szkoleniowiec jest rekordzistą pod względem wygranych spotkań w tej roli w karierze - 1366. W fazie play off odniósł 170 zwycięstw, co daje mu trzecie miejsce za Philem Jacksonem - 229, a także Patem Riley'em - 171. Zdobył ze Spurs pięć tytułów mistrzowskich ligi NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Poprowadził także reprezentację USA koszykarzy do złota olimpijskiego w Tokio.

Ostatnie lata nie są jednak najlepsze w wykonaniu zespołu San Antonio Spurs, w którym od zeszłego sezonu występuje reprezentant Polski Sochan. Drużyna nie zakwalifikowała się do fazy play off w czterech ostatnich edycjach rozgrywek. Wcześniej Spurs grali w play off przez 22 kolejne sezony.