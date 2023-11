Włodarze trzech amerykańskich lig przy projekcie reklamowym podjęły współpracę z kilkoma operatorami zakładów bukmacherskich, a także z Krajową Radą ds. Problemowego Hazardu.

Obecnie więcej kibiców niż kiedykolwiek wcześniej ma możliwość legalnego obstawiania zakładów w swoich stanach, dlatego konieczne jest, abyśmy współpracowali z naszymi partnerami w mediach i zakładach bukmacherskich, a także z naszymi przyjaciółmi z NBA i MLB, aby informować, podkreślać ryzyko oraz znaczenie ustalania limitów i odpowiedzialnego obstawiania zakładów, zwłaszcza wśród rosnącej rzeszy młodych fanów - powiedział dyrektor ds. biznesowych NHL Keith Wachtel.

Starszy wiceprezes NBA oraz szef działu gier i nowych przedsięwzięć biznesowych Scott Kaufman-Ross dodał, że ważne, aby edukować, zwłaszcza młodych obstawiających, na temat nieodłącznego ryzyka związanego z hazardem sportowym i skorygować błędne przekonanie, że jest to dobry sposób na zarabianie pieniędzy.

Przesłanie reklamy zatytułowanej "Never Know What’s Next" ("Nigdy nie wiesz, co dalej" - PAP) ma przypominać obstawiającym o ustalaniu limitów zakładów i odpowiedzialnym uprawianiu hazardu. Po raz pierwszy została ona wyemitowana podczas wtorkowego meczu NBA między Philadelphia 76ers a Cleveland Cavaliers w stacji telewizyjnej TNT i opublikowana na kanałach społecznościowych wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie lig.