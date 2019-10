To nauka, jaką MKOl wyciągnął z niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. W Katarze zawodnicy rywalizowali w środku nocy, a i tak warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Wielu zawodników nie ukończyło rywalizacji, niektóre sceny były dramatyczne, lekkoatleci słaniali się na nogach, upadali wyczerpani.

W Sapporo panują znacznie lepsze warunki do rywalizacji na tak długich dystansach. Podchodzimy do takich spraw jak zdrowie zawodników bardzo poważnie, dlatego jesteśmy za tym, by przenieść takie konkurencje jak maraton i chód sportowy - powiedział szef MKOl Thomas Bach.

W oddalonym o 800 km od stolicy Sapporo letnie temperatury są o ok. 5-6 stopni niższe. W trakcie igrzysk w Tokio ma być po ok. 35 stopni Celsjusza. Szef World Athletics (dawniej IAAF) Sebastian Coe wspiera decyzję MKOl i zaoferował swoją pomoc. Komitet Organizacyjny Tokio 2020 może na nas liczyć - zapewnił.

Na razie oficjalna decyzja nie zapadła. Zostanie ona poddana głosowaniu na specjalnym posiedzeniu 30 listopada w Tokio. Temat musi zostać przedyskutowany z World Athletics, krajowymi komitetami olimpijskimi oraz stacjami telewizyjnymi.