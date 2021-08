Nowak urodził się 25 maja 1941 roku w Kutnie. Jako zawodnik uprawiał dziesięciobój i skok o tyczce. W 1969 roku w barwach Gwardii Warszawa zdobył mistrzostwo Polski w skoku o tyczce (uzyskał 4.80 m), a trzy lata wcześniej brązowy medal w dziesięcioboju (6583 pkt). W 1969 roku wystąpił w międzypaństwowym meczu Bułgarią – wygrał skok o tyczce.

Reklama

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, był trenerem klasy mistrzowskiej. Jako szkoleniowiec pracował najpierw w Gwardii Warszawa, a następnie w Lechii Gdańsk, SKLA Sopot i AZS AWFiS Gdańsk.

Poprowadził do sukcesów Kipketera

Trenował wielu polskich lekkoatletów i lekkoatletek różnych specjalności. Największe uznanie zyskał jednak, trenując Kenijczyka z obywatelstwem Danii – Wilsona Kipketera.

Nowak poprowadził go do rekordów świata na stadionie i w hali, do trzech tytułów mistrza świata (1995, 1997, 1999) oraz tytułu wicemistrza olimpijskiego (Sydney 2000) i brązowego medalisty IO 2004 w Atenach.

Jego pierwsza żona Teresa Gierczak-Nowak doszła do wyników 12.5 (pomiar ręczny) i 12.91 (pomiar elektroniczny) w biegu na 100 metrów przez płotki, a w 1974 r. w Rzymie zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy (w 1972 na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium była piąta). Grażynę Rabsztyn doprowadził w 1980 do rekordu świata 12.36 i tytułów halowej mistrzyni Europy, a Zofię Filip-Bielczyk do halowego rekordu świata 7.77. W jego grupie trenowała również Elżbieta Rabsztyn, siostra Grażyny (12.80) - przypomina "Przegląd Sportowy"