Kaczmarek to mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska w sztafetach 4x400 m. W tym sezonie zrobiła olbrzymi postęp, stała się liderką "Aniołków Matusińskiego" i rekord życiowy wyśrubowała do 50,70. Ma za sobą zdecydowanie najlepszy rok w karierze, a ma dopiero 23 lata. Najszybciej jedno okrążenie pokonała Amerykanka Quanera Hayes - 49,88. A u mężczyzn triumfował jej rodak Michael Cherry - 44,41.

W rzucie oszczepem wygrali Niemcy mistrzyni Europy Christin Hussong - 65,26 i Johannes Vetter - 89,11. Andrejczyk do Szwajcarii poleciała z bolącym barkiem. Bardzo chciała jednak wystąpić w finale, ale jak się okazało, było to już ponad jej siły. Wicemistrzyni olimpijska spaliła dwa podejścia, a w trzecim zmierzono jej jedynie 52,30. Z kolejnych zrezygnowała.

Drugi w historii wynik w skoku o tyczce uzyskała Rosjanka Anżelika Sidorowa. W trzeciej próbie pokonała 5,01 i zrezygnowała z ataku na rekord świata, który od 2009 roku należy do jej rodaczki Jeleny Isinbajewej i wynosi 5,06. Sidorowa, wicemistrzyni olimpijska z Tokio, jest dopiero trzecią kobietą, której udało się skoczyć co najmniej pięć metrów. Oprócz dwóch wymienionych Rosjanek, dokonała tego w 2016 roku też Amerykanka Sandi Morris.

To chyba najbardziej odpowiednie miejsce, by skakać tak wysoko. Gdy wchodziłam na stadion dzisiaj nie czułam się najlepiej. Mamy za sobą długi, wyczerpujący sezon, dlatego myślałam, że nie zdołam już w tym roku osiągnąć takiego wyniku. To jednak do mnie jeszcze nie dociera, potrzebuję chyba paru dni, żeby to zrozumieć - skomentowała Sidorowa.

Show Duplantisa

Klasą samą w sobie już od kilku lat jest Armand Duplantis. Szwed przyzwyczaił już publiczność do regularnych skoków powyżej sześciu metrów. Tak było też na stadionie Letzigrund. Mistrz olimpijski, świata i Europy w pierwszym podejściu zaliczył 6,06 i trzykrotnie bez skutku atakował rekord świata 6,19.

Kibiców na całym świecie elektryzuje rywalizacja na królewskim dystansie 100 m. Tak było i tym razem. Najlepsza w całym sezonie potrójna mistrzyni olimpijska z Tokio Elaine Thompson-Herah wygrała i w Zurychu czasem 10,65. Wśród panów cieszył się Amerykanin Fred Kerley - 9,87.

Jestem szczęśliwa, że udało mi się dotrwać do końca sezonu bez żadnej kontuzji. Teraz czas na odpoczynek, ale już w głowie mam przygotowania do kolejnego roku. Bardzo chciałabym jeszcze bardziej zbliżyć się do rekordu świata - przyznała Thompson-Herah.

Na dwa razy dłuższym dystasnie rekord świata juniorek poprawiła kontrowersyjna Namibijka Christine Mboma - 21,78. Lekkoatletka ta ma zbyt wysoki poziom naturalnego testosteronu i nie może rywalizować na dystansach od 400 m do mili. A u panów ze zwycięstwa cieszył się Amerykanin Kenneth Bednarek - 19,70.

Po raz kolejny fanów na stadionie porwał Włoch Gianmarco Tamberi. Mistrz olimpijski w skoku wzwyż jako jedyny nie zrzucił poprzeczki zawieszonej na 2,34.

Nie było niespodzianki w konkursach rzutu dyskiem. Triumfowali mistrzowie olimpijscy Szwed Daniel Stahl - 66,49 i Amerykanka Valarie Allman - 69,20.

Niepokonany Warholm

W niesamowitej formie jest nadal brązowa medalistka olimpijska z Tokio w biegu na 400 m ppł Femke Bol. Holenderka rezultatem 52,80 poprawiła rekord mityngu. Niepokonany pozostał rekordzista globu Norweg Karsten Warholm - 47,35.

Niezwykła była rywalizacja na dystansie 1500 m. Zarówno wśród pań, jak i panów o wygranej decydowały ostatnie metry. Na nich lepsi okazali się Kenijczycy Faith Kipyegon - 3.58,33 i Timothy Cheruiyot - 3.31,37.

Dobre czasy padły za to w płotkarskich sprintach. Najszybsi byli Nigeryjka Tobi Amusan - 12,42, a na 110 m ppł Amerykanin Devon Allen, który na mecie miał taki sam wynik co drugi Jamajczyk Ronald Levy - 13,06. Rywalki w trójskoku zdeklasowała Wenezuelka Yulimar Rojas, która rezultatem 15,48 m poprawiła rekord mityngu. U panów triumfował mistrz olimpiski Portugalczyk Pedro Pablo Pichardo - 17,70.

W biegach na 3000 m z przeszkodami najszybciej do mety dotarli Kenijczycy Norah Jeruto - 9.07,33 i Benjamin Kigen - 8.17,45. Z kolei na dystansie 800 m najlepsi okazali się 19-letnia wicemistrzyni olimpijska Brytyjka Keely Hodgkinson - 1.57,98 i mistrz olimpijski Kenijczyk Emmanuel Korir - 1.44,56.

Zawody w centrum miasta

Dzień wcześniej rywalizacja odbywała się na specjalnie wybudowanym tymczasowym stadionie w centrum miasta. Może to dla lekkoatletów nie jest nic nowego, ale kilka innowacji organizatorzy wprowadzili. W nietypowym otoczeniu odbyły się chociażby biegi na 5000 m. Zbudowana bieżnia miała niespotykaną długość - 560 m.

Najlepiej poradzili sobie na niej reprezentantka Burundi Francine Niyonsaba - 14.28,98 i Etiopczyk Berihu Aregawi - 12.58,65. Występy Niyonsaby są związane ze sporymi kontrowersjami. Zawodniczka ta, wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w biegu na 800 m, ma naturalnie podwyższony poziom testosteronu. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez World Athletics, nie może zatem startować na dystansach od 400 m do mili. Wielu lekkoatletycznych ekspertów zadaje pytanie, czy w innych konkurencjach jej przewaga nad rywalizującymi kobietami nie jest też zbyt duża. Światowa federacja na razie nie odpowiada.

W środę z Polek rywalizowała tylko Kamila Lićwinko, która skoczyła wzwyż 1,93 i zajęła piąte miejsce. Wygrała mistrzyni olimpijska Rosjanka Maria Lasickiene, która uzyskała 2,05, czyli najlepszy wynik w br. na świecie. Dwukrotnie bez powodzenia atakowała 2,07. Druga była 19-letnia Ukrainka Jarosława Mahuczich - 2,03, a trzecia uwielbiana przez kibiców Australijka Nicola McDermott - 2,01.

Dla Lićwinko był to ostatni występ w Diamentowej Lidze. W ogóle pozostał jej jeszcze jeden występ - na Festiwalu Skoków w Opolu. To właśnie tam odda swój ostatni skok w karierze i zajmie się wychowywaniem 3-letniej córeczki Hani. Ma też już inne plany na przyszłość, ale na razie nie chce o nich mówić.

W tym sezonie odbyło się 12 mityngów i finał Diamentowej Ligi. Odwołane zostały - z powodu pandemii Covid-19 - zawody w Chinach i Rabacie. Zwycięzcy finałowego mityngu otrzymali czeki po 30 tys. dolarów, diamentowe trofeum oraz tzw. dziką kartę na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Eugene.