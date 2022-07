Na czele reprezentacji są lider tegorocznych tabel i mistrz olimpijski z Tokio Nowicki, obrońca tytułu mistrza świata młociarz Paweł Fajdek, chodziarz Dawid Tomala, a także bardzo mocne sztafety 4x400 m pań oraz mikst w biegu rozstawnym 4x400 m.

W USA zaprezentuje się także halowa wicemistrzyni świata w pięcioboju Adrianna Sułek, która chce powalczyć o jak najwyższe miejsce w stawce siedmioboistek. Tomala - sensacyjny mistrz olimpijski w Tokio w chodzie na 50 km - w stanie Oregon będzie się musiał zmierzyć z nowym dla wszystkich specjalistów od tej konkurencji dystansem 35 km.

W składzie ogłoszonym w piątek przez Polski Związek Lekkiej Atletyki znalazły się także wszystkie najszybsze w tym sezonie specjalistki od biegu na 400 m - na czele z liderką krajowych tabel Natalią Kaczmarek - 50,16.

Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk będą reprezentowali biało-czerwone barwy w bardzo silnej stawce kulomiotów. Dla tego pierwszego będzie to powrót do Eugene po ośmiu latach. Na stadionie w tej miejscowości - jeszcze przed przebudową - wygrał on mistrzostwa świata juniorów.

Ostatnie mistrzostwa świata odbyły się w 2019 roku w Dausze. Potem kalendarz lekkoatletyczny storpedowała pandemia COVID-19. Ze względu na przeniesienie igrzysk w Tokio z 2020 na 2021 rok, także mistrzostwa świata trzeba było przesunąć o 12 miesięcy.

Anita Włodarczyk zostaje w domu

W kadrze na MŚ w Eugene brakuje trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem Anity Włodarczyk. W tym sezonie była świetnej formie i mogła powalczyć o kolejne złoty krążek w swojej niezwykle bogatej kolekcji. Na przeszkodzie stanęła kontuzja, której doznała... goniąc złodzieja, który próbował ukraść jej samochód. Niestety pogoń za przestępcą zakończyła się dla niej finalnie na stole operacyjnym. Złodziej został ujęty.

Nasz skład jest najmocniejszy z możliwych. Wszyscy zawodnicy mający szanse na medale i wysokie miejsca, którzy tylko są zdrowi, jadą do USA. To najważniejsze zawody w tym sezonie - powiedział PAP dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

Dodał, że nie oznacza to wysłania do Eugene wszystkich zawodników, którzy mogli pojechać z uwagi na miejsce w rankingu.

Część zawodników sama zdecydowała o tym, że będzie przygotowywała się pod sierpniowe mistrzostwa Europy w Monachium. Część doszła do takich wniosków po rozmowach ze związkiem. Chcemy bowiem także w tamtej imprezie wystawić bardzo mocną, ale i pokazującą młode zaplecze polskiej lekkiej atletyki, reprezentację - dodał Kęcki.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Eugene:



K O B I E T Y



100 m, 4x100 m

Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice)



400 m, 4x400, mikst 4x400 m

Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław)

Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot)

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)



800 m

Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)



1500 m

Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin)



100 m ppł

Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków)

Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)



3000 m z przeszkodami

Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice)



rzut młotem

Malwina Kopron (KS Wisła Puławy)



rzut oszczepem

Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)



siedmiobój

Paulina Ligarska (SKLA Sopot)

Adrianna Sułek (KS Brda Bydgoszcz)



chód na 20 km, chód na 35 km

Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)



chód na 35 km

Olga Niedziałek (WLKS Nowe Iganie)



4x100

Klaudia Adamek (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

Marlena Gola (KS Podlasie Białystok)

Martyna Kotwiła (RLTL Optima Radom)

Marika Popowicz-Drapała (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

Marlena Stefanowicz (AZS AWF Katowice)



4x400 m, mikst 4x400

Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz)

Kinga Gacka (BKS Bydgoszcz)

Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin)

Anna Pałys (AZS AWF Wrocław)



M Ę Ż C Z Y Ź N I



400 m, 4x400 m, mikst 4x400 m

Kajetan Duszyński (AZS Łódź)



800 m

Mateusz Borkowski (RKS Łódź)

Patryk Dobek (MKL Szczecin)

Patryk Sieradzki (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)



1500 m

Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów)



110 m ppł

Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)



skok wzwyż

Norbert Kobielski (MKS Inowrocław)



skok o tyczce

Piotr Lisek (OSOT Szczecin)

Robert Sobera (AZS AWF Wrocław)



pchnięcie kula

Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn)

Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała)



rzut młotem

Paweł Fajdek (AZS AWF Katowice)

Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok)

Marcin Wrotyński (OŚ AZS Poznań)



chód na 35 km

Artur Brzozowski (KKL Stal Stalowa Wola)

Dawid Tomala (KU AZS Politechniki Opolskiej)



4x400 m, mikst 4x400 m

Maksymilian Klepacki (KS Podlasie Białystok)

Mateusz Rzeźniczak (RKS Łódź)

Jan Wawrzkowicz (OŚ AZS Poznań)

Karol Zalewski (KS AZS UWM Olsztyn)

Tymoteusz Zimny (OŚ AZS Poznań)



Autor: Tomasz Więcławski.