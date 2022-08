W Eugene Ingebrigtsen określił swój srebrny medal jako "bolesną, osobistą porażkę". Czekał na ME, aby się zrewanżować, lecz Brytyjczyk zdecydował się na start na 800 metrów. Na liście startowej nie ma też brązowego medalisty z Eugene Hiszpana Mohameda Katira oraz brązowego medalisty igrzysk w Tokio i piątego w Euegene Brytyjczyka Josha Kerra.

Z jednej strony należy zrozumieć plany zawodników ustalane przed rozpoczęciem się sezonu, lecz z drugiej uważam, że czują, że nie są wystarczająco dobrze przygotowani, aby walczyć o złoty medal i wycofali się bojąc się konfrontacji. Ja z kolei jestem gotowy na obronę tytułu - powiedział Ingebrigtsen telewizji NRK.

Norweg po zdobyciu złotego medalu MŚ na 5000 metrów już na drugi dzień poleciał do Szwajcarii, gdzie przebywa do teraz w St. Moritz i gdzie przygotowywał się do rozpoczynających się w poniedziałek ME, trenując na wysokości 1800 metrów.

Wightman powiedział NRK: Doskonale rozumiem rozgoryczenie Jakoba, że nie otrzyma swojego wymarzonego rewanżu za bieg w Eugene, który był dla niego wyraźnym rozczarowaniem, jednak już na początku sezonu zaplanowałem, że w Monachium wystartuję tylko na 800 m.

Ingebrigtsen był objawieniem poprzednich ME w Berlinie w 2018 roku, ponieważ w wieku 17 lat zdobył złote medale na 1500 i 5000 metrów.

Zbigniew Kuczyński