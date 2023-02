Swoboda, która przed rokiem w Łodzi pobiła rekord kraju (7,00), a w sobotę triumfowała z czasem 7,14.

Brakuje jeszcze troszeczkę. Czy to zdrowia, czy to szczęścia, czy to cierpliwości, tego nie wiem. Mamy jeszcze trochę czasu do mistrzostw Europy – zaznaczyła 25-letnia sprinterka.

W dobrze obsadzonym konkursie tyczkarzy trzecie miejsce zajął Piotr Lisek. 30-letni tyczkarz w swojej najlepszej próbie pokonał 5,70, o 7 cm mniej niż zwycięzca Filipińczyk Ernest John Obiena. Na piątym miejscu został sklasyfikowany Robert Sobera – 5,51, a dopiero na 10. Paweł Wojciechowski – 5,36.

W tej dobrej obsadzie skakało mi się dziś dobrze, ale choć moje skoki nie były idealne i chciałoby się, żeby było wyżej. Mam nadzieję, że powoli budzimy się z zimowego snu. Jestem dobrze przygotowany i teraz trzeba to udowodnić – przyznał Lisek.

W konkursie pchnięcia kulą trzecie miejsce z wynikiem 20,71 zajął Konrad Bukowiecki. Dalej od Polaka pchali lider światowych tabel Czech Tomas Stanek – 20,85 i Bośniak Mesud Pezer – 20,75. Piąty był Michał Haratyk – 20,17.

Skok wzwyż wygrał Norbert Kobielski, ale uzyskana przez niego wysokość 2,23 nie dała mu kwalifikacji na HME.

W biegowych konkurencjach mężczyzn na 60 m podobnie jak przed rokiem zwyciężył Włoch Marcell Jacobs - 6,57 przed Dominikiem Kopciem – 6,60, który uzyskał minimum na HME. Na 60 m ppł triumfował zaś Kubańczyk Roger Iribarne – 7,55 przed Jakubem Szymańskim – 7,59.

Polscy lekkoatleci w kolejnym mityngu w kraju będą rywalizować w środę w Toruniu w zaliczanym do cyklu IAAF World Indoor Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Następnie w dniach 18-19 lutego również w Toruń Arenie będą walczyć o medale mistrzostw Polski.