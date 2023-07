Reklama

Pięciokrotny mistrz świata wystartuje w memoriale po raz 13 z rzędu. Powalczy o 10. zwycięstwo.

Moja forma w tym roku jest dotychczas przeciętna. Najważniejsze, że to memoriał Kamili. Diamentowa Liga to dodatek, który się temu mityngowi należał. Wszyscy o tym wiedzą. Kamila była przekochana, z każdej sytuacji wyciągała pozytyw, ludzie się śmiali. Przy każdym starcie czuję dodatkową motywację. To dla mnie szczególny, bardzo osobisty start – powiedział Fajdek.

"Małe mistrzostwa świata" w Chorzowie

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski przyznał, że w niedzielę kibice obejrzą w Chorzowie "małe mistrzostwa świata".

My stwarzamy przestrzeń finansową, a zawodnicy - sportową. Zaczynaliśmy od formuły "silver", pojawiły się marzenia o Diamentowej Lidze. Satysfakcja w duszy jest. Udało się, piszemy historię. Nasi zawodnicy nie muszą latać po świecie, by mierzyć się z najlepszymi. Marzy mi się pobicie podczas niedzielnych zawodów rekordu świata – zaznaczył.

Na stadionie Śląskim wystartuje ponad 90 medalistów

Dyrektor sportowy mityngu Piotr Małachowski wyliczył, że na Stadionie Śląskim wystartuje w niedzielę ponad 90 medalistów MŚ, ME i igrzysk olimpijskich.

Mamy piękny obiekt, niczego nie musimy się wstydzić. Wiem, bo startowałem w wielu miejscach. Jestem dumny, że doczekaliśmy się takich zawodów na tym stadionie. Pojawiają się głosy, że należy nam się finał DL. I może kiedyś go zrobimy – wspomniał były dyskobol.

Tyczkarz Piotr Lisek zaznaczył, że chorzowskie zawody – zaliczane do cyklu DL drugi rok z rzędu – są zorganizowane perfekcyjnie pod każdym względem.

Możemy się nimi chwalić w świecie. I to nie jest żadne "cukierkowe" mówienie. Wszyscy chcemy się w niedzielę dobrze pokazać polskiej publiczności. Dla nas ten występ to sportowa gratka – przyznał Lisek.

19 konkurencji w programie mityngu

W programie niedzielnego mityngu jest 19 konkurencji. Wśród ponad 200 lekkoatletów na Stadionie Śląskim zaprezentuje się pięcioro rekordzistów świata.

Główna część, złożona z 15 "diamentowych" konkurencji, rozpocznie się o godz. 16. Dwie godziny wcześniej ruszą konkurencje niezaliczane do DL, m.in. rzut młotem oraz te, które wymagają więcej czasu, a muszą się skończyć do godz. 18, jak pchnięcie kulą czy skok o tyczce. Gwiazdą nie tylko tej ostatniej konkurencji, ale i całych zawodów będzie rekordzista świata Armand Duplantis.

Po raz pierwszy w Polsce mityng Diamentowej Ligi, najbardziej prestiżowego cyklu w kalendarzu World Athletics, odbył się na Stadionie Śląskim 6 sierpnia ubiegłego roku, też jako Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach. Od tego roku impreza włączona została do Diamentowej Ligi na pięć lat po jednogłośnym głosowaniu organizatorów pozostałych 14 mityngów cyklu.

Silesia Memoriał Skolimowskiej jest organizowany na Stadionie Śląskim od 2018 roku, wcześniej przez dziewięć lat lekkoatleci rywalizowali w stolicy.

Kamila Skolimowska - złota medalistka w rzucie młotem igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) - zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii. Miała 26 lat. Przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej.

Autor: Piotr Girczys