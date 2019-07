Groenewegen minimalnie wyprzedził Australijczyka Caleba Ewana (Lotto Soudal). Trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji punktowej Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

W czołówce klasyfikacji generalnej nie nastąpiły żadne zmiany: Ciccone wyprzedza o sześć sekund Francuza Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick-Step) oraz o 32 Belga Dylana Teunsa (Bahrain-Merida).

"To za każdym razem walka na centymetry, gdy ścigam się z Calebem. Na ostatnich 50 metrach czułem, że on szybko się zbliża, ale się obroniłem" - powiedział 26-letni Groenewegen, który w piątek odniósł czwarte w karierze etapowe zwycięstwo w Tour de France.

Holenderska ekipa Jumbo-Visma liczyła na niego w sobotę na inaugurację wyścigu w Brukseli, ale kraksa wyeliminowała go z walki. Godnie go zastąpił rodak Mike Teunissen, zdobywając żółtą koszulkę. Następnego dnia zawodnicy Jumbo-Visma wygrali w stolicy Belgii jazdę drużynową. W Chalon-sur-Saone nadarzyła się dla tej ekipy trzecia okazja do otwierania szampana.

Finisz był praktycznie jedynym ciekawszym momentem piątkowego długiego etapu z Franche-Comte do Burgundii. Przez 218 km uciekali Francuzi Yoann Offredo i Stephane Rossetto, których peleton, nie spiesząc się, doścignął 12 km przed metą.

Michał Kwiatkowski (Ineos) przyjechał na metę za peletonem, podobnie jak drugi z Polaków - Łukasz Wiśniowski (CCC).

W sobotę kolarze będą się ścigać na pagórkowatym odcinku z Macon do Saint-Etienne (200 km).

Wyniki 7. etapu, Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km):

1. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Visma) 6:02.44

2. Caleb Ewan (Australia/Lotto Soudal)

3. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

4. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

5. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates)

6. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick Step)

7. Giacomo Nizzolo (Włochy/Dimension Data)

8. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

9. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

10. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates) ten sam czas

...

133. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 3.13

169. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 4.13

Klasyfikacja generalna:

1. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 29:17.39

2. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) strata 6 s

3. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 32

4. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) 47

5. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 49

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 53

7. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 58

8. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.04

9. Michael Woods (Kanada/Education First) 1.13

10. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 1.15

...

56. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 19.24

124. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 49.03