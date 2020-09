Kolarze w czwartek ścigali się na pierwszym górskim etapie w wyścigu, mieli do przejechania 194 km. Start był zaplanowany w Terni, a meta w miejscowości Cascia.

Końcówka była zacięta. Z dwójki uciekających Australijczyk Lucas Hamilton z ekipy Mitchelton-Scott na samym finiszu wyprzedził Włocha Fausto Masnadę z Deceuninck-Quick Step. Obaj zawodnicy mieli ten sam czas na mecie. Dziesięć sekund za nimi dojechała grupa ośmiu kandydatów do końcowego triumfu, w której byli lider wyścigu Woods, trzeci na etapie oraz Majka.

Przeniesiony z marca na wrzesień i wydłużony z siedmiu do ośmiu etapów wyścig we Włoszech ma najwyższą kategorię World Tour i bardzo silną obsadę. Startują m.in. trzej byli zwycięzcy Tour de France - Geraint Thomas, jego rodak Chris Froome (pomaga Thomasowi, koledze z ekipy Ineos Grenadiers, ale nie jest w formie - w czwartek stracił blisko 10 minut do zwycięzcy) i Włoch Vincenzo Nibali (strata 1.25).

Wyniki 4. etapu, Terni - Cascia (194 km):

1. Lucas Hamilton (Australia/Mitchelton-Scott) 4:46.22

2. Fausto Masnada (Włochy/Deceuninck-Quick Step) ten sam czas

3. Michael Woods (Kanada/EF Pro Cycling) 10 s

4. Aleksander Własow (Rosja/Astana)

5. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers)

6. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb)

7. Jack Haig (Australia/Mitchelton-Scott)

8. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

... 56. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 8.17

85. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 17.26

Klasyfikacja generalna:

1. Michael Woods (Kanada/EF Pro Cycling) - 18:05.52

2. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 9 s

3. Fausto Masnada (Włochy/Deceuninck - Quick Step) 18

4. Lucas Hamilton (Australia/Mitchelton-Scott) 27

5. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 30

6. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 34

... 49. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 12.30

78. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 25.52

(PAP)

mar/ cegl/