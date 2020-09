Lopez wyprzedził Roglica o 15 sekund oraz drugiego Słoweńca Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates) o 30 sekund.

W klasyfikacji generalnej Roglic powiększył do 57 sekund przewagę nad Pogacarem, a z czwartego na trzecie miejsce awansował Lopez, który traci do lidera 1.26. Wszystko wskazuje na to, że walka o zwycięstwo w wyścigu rozegra się między tymi trzema zawodnikami.

Środowy etap był określany jako królewski, najtrudniejszy. Meta na przełęczy La Loze koło Meribel jest najwyżej położonym punktem tegorocznej "Wielkiej Pętli" - na wysokości 2301 m n.p.m.