W niedzielę kolarze mieli do pokonania 205 km z Catellalto do Castelfidardo w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Van der Poel odłączył się od peletonu ok. 50 km przed metą i długo budował swoją przewagę, która w pewnym momencie wynosiła prawie trzy minuty.

Reklama

Z czasem jednak zaczęła ona topnieć, a Holendra szczególnie postraszył samotnie goniący go Pogacar. Niewiele zabrakło Słoweńcowi, aby złapać rywala przed metą. Stracił do niego zaledwie 10 sekund. Trzecie miejsce zajął Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma), który linię mety minął 49 sekund po van der Poelu.

Z Polaków tego dnia najlepiej spisał się Rafał Majka (UAE Team Emirates), który zajął 39. miejsce ze stratą blisko 14 minut. Na 42. pozycji uplasował się Łukasz Owsian (Arkea-Samsic), Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 124., Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) - 126., a Łukasz Wiśniowski (Qhubeka-Assos) nie ukończył etapu.

W klasyfikacji generalnej Pogacar ma minutę i 15 sekund przewagi nad wiceliderem - van Aertem. Trzeci Hiszpan Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ma równo trzy minuty straty do Słoweńca.

Na poniedziałek zaplanowano 169-kilometrowy etap z Castelraimondo do Lido di Fermoza. Zakończenie zmagań we wtorek.

Siedmioetapowy wyścig między Morzem Tyrreńskim i Adriatyckim ma najwyższą kategorię World Tour i bardzo silną obsadę. W przeszłości polscy kolarze trzykrotnie stanęli na końcowym podium: w 2018 roku cały wyścig wygrał Kwiatkowski, w 1990 drugi był Zenon Jaskuła, a w ubiegłorocznej edycji, przeniesionej z marca na wrzesień wskutek pandemii COVID-19, trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej zajął Rafał Majka.

1. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Fenix) 4:48.17 2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) strata 10 s 3. Wout Van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 49 4. Fabio Felline (Włochy/Astana-Premier Tech) 1.26 5. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 2.07 6. Davide Formolo (Włochy/UAE Team Emirates) ten sam czas ... 39. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 13.49 42. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) ten sam czas 124. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 24.56 126. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka-Assos) nie ukończył Klasyfikacja generalna: 1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 22:41.41 2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 1.15 3. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-Victorious) 3.00 4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers 3.30 5. Matteo Fabbro (Włochy/Bora-Hansgrohe) 3.54 6. Tim Wellens (Belgia/Lotto Soudal) 4.30 ... 55. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 34.27 56. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 34.42 71. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 41.26 123. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 58.12