Jak powiadomiła lokalna telewizja WYFF, powołując się na niewymienione z nazwiska źródło, rodzice Adamsa mieszkają w pobliżu domu lekarza. Sportowiec był jego pacjentem.

Reklama

Według biura koronera hrabstwa York 70-letni dr Robert Lesslie, jego 69—letnia żona Barbara oraz wnuki 9-letnia Adah i 5-letni Noah zginęli na miejscu w ich domu. Jak dodał rzecznik biura szeryfa Trent Faris, mężczyzna, który pracował dla lekarza, 38-letni James Lewis z Gaston, został zastrzelony na zewnątrz. Szósta osoba trafiła do szpitala z „poważnymi ranami postrzałowymi”.

„To tragiczna, tragiczna sytuacja. (…) Nikt z nas nie może zrozumieć, dlaczego to się stało” – mówił na konferencji Faris.

33-letni Adams grał w 78 meczach NFL przez pięć sezonów dla sześciu drużyn. Zabił się po północy bronią kalibru 45.

Faris informował w czwartek rano, że zastępcy szeryfa zostali wezwani w sprawie zabójstwa w dzień wcześniej ok. godz. 16.45 lokalnego czasu. Spędzili wiele godzin na poszukiwaniu podejrzanego.

„Znaleźliśmy osobę, którą uważamy za odpowiedzialną (za zabójstwa - PAP) i to wszystko, co mogę powiedzieć o podejrzanym. (…) Nie ma powodu, aby wierzyć, że ktoś inny był w to zamieszany” – ocenił rzecznik biura szeryfa.

Dr Lesslie założył w okolicy dwa ośrodki opieki. Był autorem cotygodniowego komentarza medycznego dla „Charlotte Observer”. Napisał także książkę „Anioły na ostrym dyżurze”, w oparciu o „inspirujące prawdziwe historie”, gdy pracował na pogotowiu.

„Wiem bez wątpienia, że życie jest kruche. (…) Zrozumiałem, że pokora może być największą cnotą. Jestem przekonany, że musimy poświęcić trochę czasu, aby powiedzieć o tym, co głęboko czujemy, ludziom, na których nam zależy” – pisał lekarz.

Rock Hill to miasto w północnej Karolinie Południowej, około 40 kilometrów na południowy zachód od Charlotte w Karolinie Północnej.