Kampanii towarzyszyć będzie akcja specjalna prowadzona w punktach LOTTO. Na graczy będzie czekać milion biało-czerwonych flag gotowych do odbioru w kolekturach, których właścicielem jest Totalizator Sportowy. Akcja promocyjna będzie realizowana w wyznaczonych punktach sprzedaży LOTTO od 20.05.2021 do 30.06.2021 albo do wyczerpania zapasów. Szczegóły dostępne w regulaminie na stronie www.lotto.pl.

– Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, chce towarzyszyć Polakom w momentach, które wywołują w nas radość i dumę. W najbliższym czasie będziemy mogli okazać nasze szczególne wsparcie Biało-Czerwonym. Trzymamy kciuki za wielkie chwile i wspólne emocje na europejskich murawach oraz podczas zmagań olimpijskich naszych reprezentantów w Tokio – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

W styczniu ruszyła pierwsza odsłona jubileuszowej kampanii Totalizatora Sportowego. Pod hasłem #WielkieChwile wraz z Ambasadorem Jubileuszu Robertem Lewandowskim firma przypominała o swoim zaangażowaniu w rozwój polskiego sportu i kultury na przestrzeni lat. Druga odsłona kampanii zachęca do doświadczania wspólnego kibicowania. Już wkrótce wszyscy Polacy będą mieli do tego okazję podczas zbliżających się wydarzeń sportowych największego formatu.

Lewandowski o wsparciu kibiców

– Wsparcie kibiców podczas każdego meczu to jedno z bardzo ważnych źródeł motywacji każdego piłkarza, a reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej to zaszczyt dla każdego sportowca. Cieszę, że Totalizator Sportowy angażuje się we wspólne kibicowanie. Takie działania są dodatkowym motywatorem dla nas sportowców na boisku i poza nim – powiedział Robert Lewandowski, Ambasador Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

W spocie promującym ideę wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym pojawił się Robert Lewandowski. Ponadto w klipie wzięli udział: Andrzej Bargiel, Ambasador Marki LOTTO, oraz nadzieje medalowe podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio: wioślarska czwórka podwójna w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann, które są także częścią projektu „6 z LOTTO”, a także Piotr Lisek (skok o tyczce) i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą). Poza spotami telewizyjnymi kampania będzie wykorzystywać nośniki outdoorowe, prasę, radio i kanały społecznościowe.

Zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Tokio to okazja do przypomnienia wieloletniej współpracy Totalizatora Sportowego z Polskim Komitetem Olimpijskim. Spółka jest Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Totalizator Sportowy wspiera polskich olimpijczyków od 1994 roku, zarówno podczas letnich, jak i zimowych igrzysk olimpijskich.

Lewandowski i Totalizator Sportowy

Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w historii polskiej piłki nożnej, Piłkarz Roku 2020 UEFA, FIFA i Global Soccer Awards 2020, Ambasador 65-lecia Totalizatora Sportowego. Kapitan reprezentacji Polski, której jest kluczowym graczem, i napastnik Bayernu Monachium. Kilkukrotnie zwyciężył w plebiscycie na Piłkarza Roku w Polsce, w roku 2015 otrzymał tytuł Sportowca Roku. Zdobywca Superpucharu Europy UEFA 2020 oraz nagrody FIFA The Best 2020, wielokrotny król strzelców.